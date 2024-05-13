الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بوتين يعلن قائمة ترشيحاته لوزراء الحكومة الجديدة ورؤساء الأجهزة الأمنية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائمة ترشيحاته لوزراء الحكومة الجديدة ورؤساء الأجهزة الأمنية لمجلس الاتحاد الروسي.

وشملت قائمة المرشحين وزراء ومسؤولين سابقين بالإضافة إلى مرشحين جدد.

وجاء في القائمة:

فلاديمير كولوكولتسيف لمنصب وزير الداخلية.
ألكسندر كورينكوف لمنصب وزير الدفاع المدني والإغاثة.
سيرجي لافروف لمنصب وزير الخارجية.
أندريه بيلوأوسوف لمنصب وزير الدفاع.
قسطنطين تشويشينكو لمنصب وزير العدل.
سيرجي ناريشكين لمنصب مدير جهاز المخابرات الخارجية.
ألكسندر بورتنيكوف لمنصب مدير جهاز الأمن الفيدرالي.
وسيجري مشاورات حول المرشحين الذين اقترحهم الرئيس الروسي كل من أعضاء مجلس الدوما في اجتماع يعقد في 13 مايو وأعضاء مجلس الاتحاد في اجتماع يعقد في 14 مايو.

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