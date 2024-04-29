الإثنين 29 أبريل 2024
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سياسي

"المؤتمر": كلمة السيسى بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية رسمت صورة متكاملة للمستقبل الرقمى

عمر المختار صميدة
عمر المختار صميدة

أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، حملت العديد من الرسائل حول أهمية التحول الرقمي والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له، أن كلمة الرئيس السيسي رسمت صورة متكاملة للمستقبل الرقمي، وربطت بصورة مبسطة بين كل النقاط ذات العلاقة، سواء في مجال تصدير الخدمات الرقمية وتداعياتها الاقتصادية على تدفقات النقد الأجنبي من جهة، وكذلك علاقة ذلك بمنظومة التعليم وضرورة مراجعة أولويات المناهج الدراسية والتخصصات الأكاديمية.

تعليم الشيوخ: افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية خطوة هامة وإيجابية

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، يعد مشروعًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، ما يعزز مكانة مصر كمركز رقمي لنقل البيانات، ويسهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف.

وتابع حزب المؤتمر، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يُمثل إنجازًا تاريخيًا لمصر في مجال التحول الرقمي، وسيلعب دورًا مهمًا في دعم الدولة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت حزب المؤتمر، إلى أن المركز يستهدف توفير خدمات حكومية ذكية للمواطنين، من خلال إتاحة الخدمات الإلكترونية بشكل سهل وسريع.

برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة


واختتم حزب المؤتمر، بيانه، بأن الرئيس السيسي يجيد قراءة المستقبل بكل براعة واقتدار، ولذلك فهو حريص على بناء الإنسان بصورة متكاملة ومبتكرة وعصرية، بحيث يكون قادرًا على مواكبة التطور التكنولوجي.

 

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