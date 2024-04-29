الإثنين 29 أبريل 2024
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خبير: افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية تاريخ يُحفر فى ذاكرة مصر (فيديو)

الدكتور عبد الوهاب
الدكتور عبد الوهاب غنيم

أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، خبير التحول الرقمي، أن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية يعد حدثًا تاريخيًا لمصر والمنطقة العربية، كما يأتي هذا الافتتاح كنتيجة للجهود المستمرة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ويمثل نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا.

وأضاف غنيم، خلال حواره مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، أنه منذ سنوات، كانت مراكز المعلومات والحوسبة حكرًا على الدول العظمى، وكانت تكلفتها باهظة، ولكن اليوم، يشهد مركز البيانات الجديد والمتطور أكثر من 1000 سيرفر على أحدث مستوى، حيث يتم تخزين بيانات الدولة بأمان وسرية، كما يحتوي هذا المركز على أرشيف إلكتروني ضخم يضم حوالي نصف مليار ورقة أو مستند تاريخي.

وأشار "غنيم" إلى أن الشركات العالمية لا تمنح هذه التكنولوجيا للدول النامية، وأن تكلفتها تصل إلى مليارات الدولارات، ومنذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي في عام 2018، تم تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصر بشكل كبير.

وأوضح أنه يُعَدُّ هذا المركز محطة طاقة كهربائية مخصصة، حيث يتم دعمه بنظام بطاريات يعمل في حالة انقطاع الكهرباء، حيث تم وضع خطة محكمة لمواجهة أي ظرف طارئ أو التعامل مع الكوارث الطبيعية.

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