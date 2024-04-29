تعليم الشيوخ: افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية خطوة مهمة وإيجابية

أشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

وقال "دعبس" إن افتتاح المركز يمثل خطوة هامة جدًا من أجل تجهيز البنية الأساسية اللازمة للحفاظ على مصر ومكانتها كنقطة رئيسة لنقل البيانات بين الشرق والغرب، خاصة أن مصر نقطة التقاء العديد من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم، خاصة أن مصر ستمثل محورًا رئيسيًا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم في المرحلة القادمة.

مركز البيانات والحوسبة السحابية

وثمَّن "دعبس" دور الدولة المصرية التي أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع الهام والحيوي وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، حيث أنفقت الدولة مليارات الدولارات من إنشاء بنية أساسية متكاملة على أعلى مستوى من الجودة بما يسمح لمصر بالتواجد كجزء أساسي من العالم المتقدمة في ظل المتغيرات السريعة والنمو الكبير في هذا القطاع.

وقال "دعبس" إن مشاركة الرئيس السيسي في افتتاح هذا المركز دلالة قوية عن اهتمام الدولة المصرية بمواكبة التقدم التكنولوجي والتطور، وتكشف مدى أهمية التكنولوجيا كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعبر بصدق وشفافية عن توجيهات الجمهورية الجديدة واهتمامها بالعلم والتكنولوجيا وبناء الإنسان على أساس سليم بكل مقومات العصر الحديث

وأشار "دعبس" إلى أن حديث الرئيس السيسي حول التكنولوجيا التطبيقية والذكاء الاصطناعي يؤكد أهمية دور مصر وانطلاقها كدولة رائدة في مختلف المجالات التكنولوجية الحديثة والعمل على جذب الاستثمارات العالمية والمحلية في هذا القطاع لتحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز التعاون الدولي وخلق فرص عمل للشباب المصري وتحقيق أعلى نمو في هذا القطاع بما بدعم الاقتصاد القومي.

من جانبه، يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة اليوم الإثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بالإضافة لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات مقدمة من الأعضاء.