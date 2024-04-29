الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اليوم.. "نقل الشيوخ" تناقش تطوير أسطول النقل التجارى البحرى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الاسكان والنقل بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، اجتماعًا لاستكمال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد اللمعي بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري، وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي بشأن العمل على تطوير وتحديث صناعة السفن وإعادة تدوير وتخريد السفن المستهلكة وإنشاء مركز إقليمي لصناعة وتفكيك السفن وخدمات تقطيعها في مصر.

ويعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، جلسته العامة اليوم، لمناقشة طلب مناقشة عامة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بالإضافة لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات مقدمة من الأعضاء.

سياسة الحكومة بشأن التوسع في التصنيع الزراعي

وقال عبدالسلام الجبلي، عضو مجلس الشيوخ، مقدم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، إنه "في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، فمن الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا، لا سيما في القطاع الغذائي، لتحقيق أفضل استفادة".

وأكد "الجبلي" في طلبه، أهمية مناقشة سياسة الحكومة لتشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، للوقوف على ما تقدمه الدولة من دعم للقطاع، والوقوف على العقبات التي تواجه الراغبين في الاستثمار فيه، والتوصل إلى توصيات من شأنها تذليل تلك العقبات.

وشدد على ضرورة إعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، وتكون هناك خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية، ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للدولة والمزارعين.

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