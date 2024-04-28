مجاهد نصار: مصر تخطو للعصر الحديث والقرن 21 بقوة كبيرة

أكد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، أهمية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات الجديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها مركز البيانات الرئيسي للدولة، ومركز البيانات التبادلي للدولة، وحيث يعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي فى مصـر وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تخطو للعصر الحديث والقرن 21 بقوة كبيرة وبتوجيهات السيسي.

ولفت نصار في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن المركز يعمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات، مشيرا إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته، إن الدولة استهدفت توفير التكلفة المالية التي تدفع في استضافة بياناتنا في الخارج، حيث بدأنا نبقى في الريادة من 2018 ونحن نعمل العاصمة قلنا لابد إن إحنا كل وزارة عاملة نظام خاص بيها عندها سيرفراتها في مبنى الوزارة.

وأضاف أن مسار الدولة الحالى يؤكد الاهتمام بأمن البيانات الخاصة بالجهات الحكومية، وهو أمر يسهل كثير من الاجراءات ويساعد على ربطها ببعضها البعض.

واختتم النائب مجاهد نصار بالقول: إن الاهتمام الكبير من الدولة منبعه تطوير كافة الأدوات وحوكمتها، وخصوصا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا يصب في صالح المواطن بشكل مباشر وفي صالح الوطن.