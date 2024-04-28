الأحد 28 أبريل 2024
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سياسي

نائب بالشيوخ: مركز الحوسبة السحابية يعكس رؤية الرئيس السيسي في بناء مستقبل مصر

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح بدري

قال النائب محمد صلاح بدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية هو تأكيد على رؤية القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، على بناء مستقبل مصر الجديدة، بالارتكاز على دعائم العلم والتكنولوجيا والابتكار، كلغة للعصر وأداة أساسية للتقدم والتنمية، مشددًا على أنه انطلاقة حقيقية فى مجال الرقمنة بسرعة تتناسب مع تطور العالم.

 

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"سياحة النواب": مركز البيانات والحوسبة طفرة حقيقية فى مجال توطين التكنولوجيا

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كيف يستفيد المواطن من مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1" صحيًا؟

وثمن البدري في تصريحات له اليوم، الطفرة التكنولوجية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية بالعاصمة الإدارية هو تكليلًا لهذه الجهود المكثفة من مؤسسات الدولة المصرية، وللاستثمارات الكبرى التي تضم ضخها في البنية التحتية في مصر.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة قيام الأسر المصرية بدفع أبنائهم خلال فترات الدراسة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية لتعليمهم هذه مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والحوسبة، موضحًا أنه يساعد بشكل ملحوظ على توفير ملايين فرص العمل بمصر ويعزز حظوظها لتصبح دولة غنية، مؤكدًا أن الوظائف في هذا المجال تدر عائدًا كبيرًا على العاملين بها.

وأوضح أن المركز يعمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الإصطناعى وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات، ويكون مركز وطنى موحد للبيانات الحكومية، مشيرًا إلى أن المركز يهدف لتوطين إستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى القطاع الحكومى من خلال توفير المعلومات وتخزينها ومعالجتها مع توفير الإدارة والتشغيل الذاتى والحفاظ على الخصوصية المصرية كمشروعات الموانئ الذكية التى تساعد على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

النائب محمد صلاح بدري لجنة الصحة مجلس الشيوخ مركز البيانات الحوسبة السحابية القيادة السياسية

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