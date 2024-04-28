الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"سياحة النواب": مركز البيانات والحوسبة طفرة حقيقية فى مجال توطين التكنولوجيا

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤسس لدولة حديثة عصرية رائدة لتلحق بركب التطور العالمي الكبير والمتسارع في مختلف المجالات.

وأضافت نورا علي، في تصريحات لها، أن الرئيس السيسي يجيد قراءة المستقبل بكل براعة واقتدار، ولذلك فهو حريص على بناء الإنسان بصورة متكاملة ومبتكرة وعصرية بحيث يكون قادرًا على مواكبة التطور التكنولوجي.

وأشارت إلى أن تصريحات الرئيس، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، بمثابة تدشين لعصر جديد تدرك فيه الأجيال الحالية والمستقبلية قيمة الرقمنة كضرورة لتعزيز مسار التنمية المستدامة وضمانة لمستقبل أفضل.

وأضافت أن تصريحاته بمثابة دعوة للأسر المصرية بالابتعاد عن التعليم النمطي وعدم تحميل سوق العمل فوق طاقته، وتوجيه أبنائهم إلى أنظمة التعليم المبتكرة ليرسموا واقعًا أفضل لهم ويعززوا مسيرة وطنهم نحو اللحاق بركب التقدم الحضاري والتقني.

وتابعت: "مركز البيانات والحوسبة بمثابة نقلة حقيقية وتطور عظيم في مجال توطين التكنولوجيا الرقمية في مصر، وبمثابة خطوة جديدة تضع مصر في مرتبة متقدمة لترسل للعالم رسالة بأنها عازمة على تبوؤ مكانتها الرائدة".

وأردفت: "كما يعزز المركز من جاذبية مناخ الاستثمار في مصر ويوفر للمستثمرين بيئة استثمارية تنافسية ومتميزة أكثر دقة في توفير كل المعلومات".

txt

حزب الحرية: كلمة الرئيس السيسى كشفت ملامح المستقبل فى التعليم والعمل

txt

الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع المسئولين بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية

 

 

النائبة نورا على لجنة السياحة مجلس النواب الرئيس السيسي رئيس لجنة السياحة

الأكثر قراءة

مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفيدرالية

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

بعد واقعة المستشار بهاء المرى.. 3 قرارات عاجلة لنقابة محامى الدقهلية

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

طلاق شروق ودكتور فود.. فيديو صادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة