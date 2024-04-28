الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب الحرية: كلمة الرئيس السيسى كشفت ملامح المستقبل فى التعليم والعمل

النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني

ثمَّن حزب الحرية المصري كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أثناء افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، مؤكدًا أن مصر تشهد عصرًا جديدًا في هذا المجال، وتحاول بكل جهد أن تصطف بجانب الدول العظمى رغم الضغوط والتحديات، ولكن موقع مصر المتميز جعلنا همزة وصل بين الشرق والغرب.

رسالة للأجيال المقبلة

وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عن أهمية دراسة هذا المجال ووجود كوادر مصرية به، خاصة وأن مصر بها 105 ملايين لا تمتلك 150 ألفًا، أمر بالغ الأهمية، ويعتبر رسالة واضحة ومباشرة للأجيال القادمة، "فنحن بحاجة إلى مواكبة العصر والتطور العالمي، الذي يدور حولنا، ولذلك علينا أن نغير التفكير القديم وننتهج خطوات جديدة لتليق وتعبر بمصر نحو الجمهورية الجديدة".

وتابع أن حديث الرئيس السيسي عن هذا التطور المستخدم في التكنولوجيا المستخدمة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، يؤكد لنا أن الرئيس يسير بخطوات متوازية نحو التطور بجميع المجالات، ويغير نظرة العالم عن مصر بأنها دولة "غلبانة"، فنحن نسير بقوة نحو مستقبل أفضل بقوة الشعب وثقته في رئيسه.

وأوضح مهني، أن حديث الرئيس السيسي عن وجود قاعدة بيانات خاصة بمصر وتطوير هذا المجال يحتم علينا أن نهتم بهذا المجال وتعميق العمل فيه عن طريق وجود حملات توعية لتغيير هذا الفكر والنمط التقليدي بكليات القمة وما شابه، مؤكدًا أن هذا الطرح سيشعر به أبناؤنا، فنحن اليوم نبني لغد وبعد غد والمستقبل بشكل عام.

حزب الحرية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الدول العظمى

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سيناريوهات العقوبة.. القانون ينقذ المحرض على جريمة طفل شبرا الخيمة من "المشنقة"

أخطاء يقع فيها العرسان تقتل الفرحة وتنتهى بـ"جثث ومآتم"

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

كشف ملابسات مقتل ربة منزل داخل منزلها فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة