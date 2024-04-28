حزب الحرية: كلمة الرئيس السيسى كشفت ملامح المستقبل فى التعليم والعمل

ثمَّن حزب الحرية المصري كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أثناء افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، مؤكدًا أن مصر تشهد عصرًا جديدًا في هذا المجال، وتحاول بكل جهد أن تصطف بجانب الدول العظمى رغم الضغوط والتحديات، ولكن موقع مصر المتميز جعلنا همزة وصل بين الشرق والغرب.

رسالة للأجيال المقبلة

وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عن أهمية دراسة هذا المجال ووجود كوادر مصرية به، خاصة وأن مصر بها 105 ملايين لا تمتلك 150 ألفًا، أمر بالغ الأهمية، ويعتبر رسالة واضحة ومباشرة للأجيال القادمة، "فنحن بحاجة إلى مواكبة العصر والتطور العالمي، الذي يدور حولنا، ولذلك علينا أن نغير التفكير القديم وننتهج خطوات جديدة لتليق وتعبر بمصر نحو الجمهورية الجديدة".

وتابع أن حديث الرئيس السيسي عن هذا التطور المستخدم في التكنولوجيا المستخدمة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، يؤكد لنا أن الرئيس يسير بخطوات متوازية نحو التطور بجميع المجالات، ويغير نظرة العالم عن مصر بأنها دولة "غلبانة"، فنحن نسير بقوة نحو مستقبل أفضل بقوة الشعب وثقته في رئيسه.

وأوضح مهني، أن حديث الرئيس السيسي عن وجود قاعدة بيانات خاصة بمصر وتطوير هذا المجال يحتم علينا أن نهتم بهذا المجال وتعميق العمل فيه عن طريق وجود حملات توعية لتغيير هذا الفكر والنمط التقليدي بكليات القمة وما شابه، مؤكدًا أن هذا الطرح سيشعر به أبناؤنا، فنحن اليوم نبني لغد وبعد غد والمستقبل بشكل عام.