حازم الجندي: تدشين مركز البيانات والحوسبة السحابية نقلة غير مسبوقة نحو تحقيق الرقمية الشاملة

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة غير مسبوقة نحو التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والانفتاح نحو المجتمع الرقمي ومحاولة الاستفادة من كافة الإمكانيات والأدوات التي تساهم في التحول نحو الجمهورية الجديدة، والاعتماد على التكنولوجيا في تحليل البيانات الحكومية.

وأشاد الجندي، في بيان له، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مركز البيانات، مشيرا إلى أن فخامته حريص على تحفيز المواطنين لا سيما فئة الشباب بضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار من أجل تقديم كل ما يفيد مستقبل مصر، وتحقق التقدم المطلوب للجمهورية الجديدة من خلال إنشاء رقمنة متكاملة قادرة على ربط كافة القطاعات والمجالات بما يستهدف الوصول إلى تكوين قاعدة متكاملة شاملة عن كافة البيانات والمعلومات يمكن الاستفادة منها محليا وعالميا وتكون عنوانا مشرفا للعالم بالجهود التنموية الشاملة التي تقوم بها مصر.

مركز البيانات والحوسبة السحابية

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية طفرة غير مسبوقة نجحت في تدشينها مصر وتعد الأولى من نوعها في شمال افريقيا، طبقا لأحدث التقنيات العالمية، وذلك باشتراك أكثر من (15) شركة محلية / عالمية، وأكثر من (1200) مهندس / عامل، أكثر من (5000) ساعة عمل، مشيرا إلى أن دعم الوظائف التكنولوجية الحديثة توفر أموالا طائلة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مركز البيانات يقدم العديد من الخدمات وتساهم في توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، وتوفير كل البيانات الدقيقة والموثقة للجهات الحكومية.