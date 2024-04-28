الغد: أكاذيب "بلومبرج" تستهدف التشويش على إنجازات مصر

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن كثيرًا من وسائل الإعلام الأمريكية على رأسها "بلومبرج" دائمًا ما تتعمد الإساءة لمصر بكثير من الأكاذيب التي ليست مبنية عن مصادر أو معلومات صحيحة وموثقة، بهدف التشويش على كافة الإنجازات التي وصلت إليها مصر في وقت قياسي، وفي ظل العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية المتلاحقة الفترة الراهنة.

وأكد موسى، في تصريحات خاصة، أن الدولة المصرية نجحت في فتح آفاق استثمارية ووطدت دعائم الاستثمار الأجنبي المباشر، وعقدت العديد من الصفقات التاريخية في عصرها الحالي والتي ستجني ثمارها قريبًا وسيكون مردودها إيجابيًا في دعم قاطرة الاقتصاد الوطني.