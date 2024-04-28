«بلومبرج» تشوه صورة الاستثمار فى مصر.. وسياسيون: الوكالة الأمريكية تنشر الأكاذيب

استنكر سياسيون تقارير بعض وسائل الإعلام الأمريكية، التى تهاجم فيها بصفة مستمرة ومتعمدة خطوات الدولة المصرية لدعم اقتصادها الوطنى، التى كان آخرها ما نشرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية عن الاستثمار فى مصر، مشيرين إلى أن هذه التقارير تتعمد الإساءة لمصر والتآمر عليها، للانتقام منها على موقفها فى قطاع غزة.

وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، أن هذه التقارير تستند إلى الكثير من الأكاذيب والمصادر المجهولة غير الموثقة، التى ترد عليها بكل بساطة التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية، تشيد بحجم الجهود المبذولة لدفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام، وبقدرته على التعافى رغم كل التحديات الصعبة المحيطة.

وأضاف «الشهابى»: «وكالة بلومبرج كشفت عن وجهها القبيح، وأنها غير محايدة ومُسيسة، وعبرت عن انزعاجها من تعافى الاقتصاد المصرى، وتخطيه الكبوة التى كان يعيشها، التى يتمنى أصحاب المخططات المعادية والكارهة استمرارها».

وأشاد بنجاح مصر فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، أسهمت بشكل كبير فى علاج أزماتها الاقتصادية وانخفاض احتياطيها من الدولار والعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الإعلام الأمريكى تجاهل كون بلاده أكبر دول العالم جذبًا للاستثمارات المباشرة، التى تعد شهادة بقوة اقتصاد الدولة.

ودعا «الشهابى» الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، لأنها تحقق الفائدة للدولة والمستثمرين، وتوفر فرص عمل للشباب، وتحرك السوق، وتزيد من الحصيلة الدولارية.

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، إن تقارير «بلومبرج» مليئة بأكاذيب وهمية عن حالة اقتصادنا الوطنى، وعلاقة مصر بصندوق النقد الدولى، فى إطار التآمر عليها، بعد ما خطته من خطوات إيجابية على الصعيد الاقتصادى. وأضاف «عبدالعزيز»: «هذه تقارير مسيسة فاشلة، للانتقام من مصر عن موقفها تجاه ما يحدث فى غزة، إلى جانب خطواتها المتسارعة لتهيئة مناخ استثمارى جيد، وتشجيع القطاع الخاص»، مشددًا على أن كل دول العالم تفتح شراكات استثمارية متعددة، ولم تنتقدها «بلومبرج».

وواصل: «توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة كان حلمًا كبيرًا لمصر، وعوائده فى صالح اقتصادها، لذا سنظل ماضين فى طريقنا التنموى، ولن ننصت لأى مهاترات أو أكاذيب، بالتزامن مع استمرار موقفنا مع أشقائنا فى فلسطين».

واتفق معهما موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، الذى قال إن كثيرًا من وسائل الإعلام الأمريكية، وآخرها «بلومبرج»، تتعمد الإساءة لمصر بكثير من الأكاذيب.