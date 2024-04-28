"المصرى الديمقراطى" يشارك فى منتدى العالم العربى بعمان لإدانة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى

اختتم المنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي‎ أعماله في عمان - الأردن، بمشاركة عدد كبير من السياسيين ورؤساء وقيادات الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في العالم العربي وأحزاب من أوروبا والعالم أعضاء التحالف التقدمي، كما شارك أيضًا وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي ومحمد شتية رئيس وزراء فلسطين السابق وعدد من الوزراء السابقين.



‎ومثّل مصر وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ضم فريد زهران رئيس الحزب والدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب للشئون الخارجية والمهندس باسم كامل أمين عام الحزب.



أصدر المؤتمر بيانًا يدين الإبادة الجماعية ضد الشعب ‎الفلسطيني ويدعو إلى فرض العقوبات على إسرائيل.



وذكر البيان أن المنتدى الاجتماعي الديمقراطي في العالم العربي عقد اجتماعًا في عمان كُرس لإسناد الكفاح الوطني الباسل للشعب الفلسطيني ومقاومته البطولية لحرب الإبادة الجماعية والاستيطان الاستعماري الإحلالي ومؤامرة تصفية القضية الفلسطينية.

إدانة إبادة الشعب الفلسطينى



‎وأكد المنتدى بالإجماع إدانته الكاملة لجرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل ومنظومتها الحاكمة في فلسطين، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية التي راح ضحيتها ما يزيد على 41 ألف شهيد فلسطيني أكثر من سبعين بالمائة منهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 77 ألف جريح يعانون الأمرين من تدمير المستشفيات والخدمات الطبية في قطاع غزة.



‎وأدان المنتدى ما تقوم به إسرائيل من توسع استيطاني غير شرعي، وهجمات وحشية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي الداخل الفلسطيني. وأكد أن الهجمة التي تشنها إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وترمي إلى تصفية كل مكونات القضية الفلسطينية.

وأشار المنتدى إلى أن الهجمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تمثل استمرارا وتوسيعا لمنظومة الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني والتي سببت النكبة عام 1948وتطهيرا عرقيا أدى إلى تهجير 70% من سكان فلسطين التاريخية، وكرست أطول احتلال في التاريخ الحديث، وأنشأت نظام الأبارتهايد العنصري الأسوأ في تاريخ البشرية. ودعا المنتدى إلى بناء أوسع حركة تضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال والحرية الكاملة والعودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.



‎كما طالب بتبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من الكيان الإسرائيلي (BDS) وإلغاء كل أشكال التطبيع معه والتي يستعملها لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد المنتدى رفضه استمرار انحياز أطراف دولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية إلى جانب إسرائيل، وتزويدها بالسلاح والدعم المالي والسياسي لمواصلة عدوانها في ما يجسد ظاهرة خطيرة من ازدواجية المعايير، وانهيار صارخ لادعاءات التمسك بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وطالب المنتدى قوى التقدم والديمقراطية الاجتماعية في العالم بدعم الجهود لوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وإقرار وقف إطلاق نار فوري ودائم وتبادل للأسرى يضمن الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع سكان قطاع غزة وعودتهم دون تمييز إلى بيوتهم التي هجروا قسرا منها.



‎وعبر المنتدى عن دعمه وتقديره للانتفاضة الشبابية الطلابية الباسلة المساندة لفلسطين في جامعات الولايات المتحدة وأوروبا، ودعا إلى توسيعها لتشمل العالم بأسره.

وأكد المنتدى أهمية مضاعفة الجهود لمنع مذبحة إسرائيلية جديدة في رفح، ولوضع حد لإرهاب عصابات المستوطنين في الضفة الغربية.

حق الاعتراف بدولة فلسطين



وطالب قوى الديمقراطية الاجتماعية بما فيها التحالف التقدمي باتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال واستيطان والأبارتهايد ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وتقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة.



‎وأكد المنتدى دعمه جهود توحيد الصف الفلسطيني والوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وثمَّن الموقف الجامع للشعوب العربية في دعم القضية الفلسطينية ليس فقط تضامنا مع فلسطين، بل ودفاعا عن مصالح الشعوب العربية نفسها في مواجهة مخاطر التوسع الصهيوني والمطامع الإسرائيلية في بلدانها.

ودعا المنتدى إلى الاعتراف بدولة فلسطين لتصبح عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة، وإلى اعتراف باقي الدول في فلسطين، وطالب الأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي مع جدول زمني لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة على الأرض.

كما دعا إلى دعم وتعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم، بما يمكنهم من الاستمرار في النضال من أجل الحرية والاستقلال الفلسطيني في نضاله العادل والبطولي.