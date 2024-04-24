الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فريد زهران يحسم موقفه من الحزب المصري الديمقراطي بعد ترؤسه اتحاد الناشرين

فريد زهران
فريد زهران

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إنه قرر عدم الترشح لانتخابات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القادمة، خاصة بعد أن تولى منصبه الجديد كرئيس لاتحاد الناشرين، مؤكدا أنه حتى إذ استمر وجوده في الحزب سيكون شرفيا فقط.

وأضاف "زهران" خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز، أن دوره في العمل السياسي الذي ارتفع للغاية منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة، كان أحد الأسباب التي جعلته مترددا في الترشح لمنصب رئيس اتحاد الناشرين العرب.

وأوضح "زهران" أن دوره الحالي في اتحاد الناشرين العرب مهم ومكمل لأدواره السابقة، مؤكدا أن صناعة النشر عظيمة للغاية، ولكنها تعاني من الظلم الكبير؛ لأن الدور الذي يلعبه الكتاب المصري كبير لأبعد الحدود.

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