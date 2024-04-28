الأحد 28 أبريل 2024
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سياسي

الإصلاح والنهضة: مصر تعافت من تداعيات الأزمة الاقتصادية.. وتقارير "بلومبرج" أكاذيب وأوهام

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح  والنهضة، إن تقارير وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج" التي صدرت مؤخرًا تبث أكاذيب وهمية عن حالة الاقتصاد في مصر، ومن قبلها عن علاقتها بصندوق النقد الدولي، ما هي إلا حالة تآمر على مصر، ومحاولة لتفتيت قوة ما وصلت إليه من خطوات إيجابية على صعيد المستويين الاقتصادي والاستثماري.

وأشار إلى أن كل هذا الانتقاد محاولة فاشلة للرد على مصر على كافة جهودها التي أصبحت على مرأي ومسمع من العالم أجمع ودفاعها عن الأشقاء، وخطواتها المتسارعة لتهيئة مناخ استثماري جيد لا سيما في ملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تشجيعها للقطاع الخاص، وسياسة ملكية الدولة، وغيرها من الإجراءات التي ساعدت في تقوية وصلابة الاقتصاد الوطني.

وأكد عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر نجحت في تخطي مرحلة التعافي من التداعيات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن توقيع مصر لشراكة مشروع رأس الحكمة كان حلمًا كبيرًا لها، لافتًا إلى أن كافة دول العالم تفتح شراكات متعددة ومعظمها استثمارية، وعلى الرغم من ذلك لم تقم وكالات الأنباء بانتقادها.

ولفت إلى أن الدولة المصرية ستظل ماضية في طريقها التنموي ولن تنصت لأي مهاترات أو أكاذيب تستهدف التشويش عن إنجازاتها، وستظل أيضًا على عهدها مع أشقائها ولن تتركهم أو تتخلى عن رؤيتها المتوازنة وموقفها الحاسم.

وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلة غير مسبوقة نحو التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والانفتاح نحو المجتمع الرقمي ومحاولة الاستفادة من كافة الإمكانيات والأدوات التي تساهم في التحول نحو الجمهورية الجديدة، والاعتماد على التكنولوجيا في تحليل البيانات الحكومية.

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