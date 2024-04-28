الثلاثاء.. "مجلس الشيوخ" يناقش سياسة الحكومة تجاه الارتقاء بجودة التعليم العالى

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، جلسته العامة بعد غد الثلاثاء، لمناقشة طلب مناقشة عامة بشأن جودة التعليم العالي، إضافة لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات مقدمة من الأعضاء.

أهمية التعليم كأمن قومي

وقالت هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، مقدمة طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، إنه "لا جدال على أهمية التعليم كأمن قومي، كما أن المادتين 19 و21 من الدستور تنصان على ضرورة توفيره وفقًا لمعايير الجودة الدولية ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر".

وشددت عضو المجلس في طلبها، على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، ذاكرة أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة أوجه.

"مجلس الشيوخ" يناقش تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي غدًا

كما يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، جلسته العامة غدًا الإثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بالإضافة لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات مقدمة من الأعضاء.

وقال عبدالسلام الجبلي، عضو مجلس الشيوخ، مقدم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي إنه "في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، فمن الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا، لا سيما في القطاع الغذائي، لتحقيق أفضل استفادة".

وأكد الجبلي في طلبه، أهمية مناقشة سياسة الحكومة لتشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، للوقوف على ما تقدمه الدولة من دعم للقطاع، والوقوف على العقبات التي تواجه الراغبين في الاستثمار فيه، والتوصل إلى توصيات من شأنها تذليل تلك العقبات.

وشدد على ضرورة إعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، وتكون هناك خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية، ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للدولة والمزارعين.