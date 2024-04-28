الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الجيل: تقارير "بلومبرج" مسيسة.. ووسائل إعلام أمريكا المتربصة لمصر كشفت عن وجهها القبيح

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أعرب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل عن اندهاشه من تقارير وكالة الانباء الأمريكية “بلومبرج” التي تنشرها عن مصر متعمدة الاستناد إلى كثير من الأكاذيب والمصادر المجهولة غير الموثقة بشأن حالة الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن كثير من المؤسسات التمويلية الدولية تصدر تقريرها إشادة بحجم الجهود المصرية المبذولة للدفع بالاقتصاد المصري والقدرة على التعافي من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.

وأكد "الشهابي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر نجحت مؤخرا في جذب الاستثمارات المباشرة التي ساهمت بشكل كبير في علاج أزماتها الاقتصادية وعالجت انخفاض احتياطيها من الدولار والعملات الأجنبية وتجاهلت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية أن بلادها هي أكبر دول العالم جذبا للاستثمارات المباشرة التي تكون دائما شهادة بقوة اقتصاد الدولة الجاذبة للاستثمارات المباشرة.

ولفت إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية المهاجمة والمتربصة لمصر قد كشفت عن وجهها القبيح وأنها غير محايدة ومسيسة، مضيفا أنها انزعجت من تعافى الاقتصاد المصري وتخطيه الكبوة التي كان يعيشها كما يتمنى أصحاب المخططات المعادية والكارهة لمصر.

ودعا الشهابي الحكومة إلى جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، مؤكدا أنها تحقق الفائدة لكل الأطراف للدولة المصرية وللمستثمرين وتوفر فرص عمل للشباب المصري، وتحرك السوق وتقوى الاقتصاد وتزيد من الحصيلة الدولارية ومن العملات الأجنبية الأخرى.

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