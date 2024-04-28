الأحد 28 أبريل 2024
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سياسي

أحمد محسن: مركز البيانات والحوسبة السحابية نقلة في التطور التكنولوجي

مركز البيانات والحوسبة
مركز البيانات والحوسبة السحابية

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود ثورة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مشيرا إلى أن افتتاح الرئيس عدد من المشروعات الجديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها مركز البيانات الرئيسي للدولة، ومركز البيانات التبادلي للدولة، إنجاز حقيقي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وذكر محسن، في تصريح صحفي له اليوم، مزايا مركز البيانات والحوسبة السحابية(P1)، وهو أول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة  البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي، فى مصـر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، حيث يعمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على  كل المستويات.

مركز البيانات والحوسبة السحابية

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن المركز يعمل على توفير آلاف من فرص العمل بمقابل مالى كبير، خاصة وأنه يعد مركز البيانات والحوسبة السحابية، وأول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي، كما يساهم فى خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة، حيث تتميز الحوسبات السحابية، عن مراكز البيانات التقليدية بقدرتها على مشاركة الموارد افتراضيًا وتوفير التقنيات الحديثة، لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مرنة.

واختتم النائب أحمد محسن، حديثه بالقول: الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التقدم التكنولوجى، الذى يعد السمة السائدة فى العصر الحديث، حيث تسير كل الدول فى هذا الاتجاه، ومصر تسير بقوة كبيرة ومتسارعة بفضل توجيهات الرئيس.

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