الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

يسري المغازي: تنمية سيناء وتعميرها أولوية قصوى للدولة وتتصدر مشاريع الجمهورية الجديدة

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

أكد النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، أن تنمية وتعمير سيناء أولوية قصوى لدى الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "سيناء تتصدر الكثير من مشاريع الجمهورية الجديدة، ويظهر ذلك من خلال توجيه الدولة استثمارت لسيناء بلغت نحو 600 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات للنهوض بها".

خطة تطوير وتنمية سيناء 

وأوضح المغازي في تصريح صحفي له اليوم، أن هناك العديد من النتائج على أرض الواقع، بعدما تحولت خطة التنمية إلى واقع ملموس، كما أن ما ورد فى مشروع الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، يؤكد أن سيناء أولوية رئيسية وأولى في خطة التنمية الشاملة.

وكشف عضو مجلس النواب، أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها لسيناء أكثر من تريليون جنيه والعمل على مضاعفتها خلال الخمس سنوات المقبلة، ضمن رؤية شاملة وجادة بشأن خطة التنمية.

واستطرد النائب، بالقول إن تنمية سيناء تسارع خلال السنوات الأخيرة وبالخصوص بعدما نجحت الدولة، في القضاء على الإرهاب الذي كان مهددا لها منذ احداث 2011.

واختتم المهندس يسري المغازي، أن التنمية الشاملة لسيناء وتعميرها قادر على توفير آلاف من فرص العمل بها وتسريع خطط التنمية الشاملة في البلاد، ضمن منظومة الجمهورية الجديدة وبتوجيهات السيسي.

أبواق الإخوان الإرهابية أبرز المشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء إحياء ذكرى عيد تحرير سيناء خطة تنمية سيناء جهود الدولة في تنمية سيناء

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