الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: مركز البيانات الحكومية محور التحول الرقمى

النائب إبراهيم الديب
النائب إبراهيم الديب

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن التحول الرقمي والميكنة والذكاء الاصطناعي، هو السمة السائدة لجميع دول العالم خلال الفترة المقبلة، وكانت مصر بتوجيهات القيادة السياسية على موعد مع التكنولوجيا، وحققت خطوات جادة فى قطاع التكنولوجيا، وأصبحت مصر تمتلك مركزًا إلكترونيًا لتخزين واستخدام وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

آفاق جديدة لريادة الأعمال

وأشاد الديب، بإنشاء مركز البيانات والحوسبة الحكومية، الذي يُعد أول مركز للبيانات والحوسبة الحكومية، وصرحًا جديدًا تم بناؤه على أحدث النظم العالمية لحفظ ومعالجة البيانات في العالم، معنى بتخزين واسترجاع وتحليل البيانات سواء كانت خاصة بالشركات أو المواطنين، ويُعد أيضًا محور التحول الرقمي وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، خاصة وأن يضيف آفاق جديدة لفكرة ريادة الأعمال، إضافة لكل الأعمال في المجالات والصناعات المختلفة.

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تيسير الحصول على الخدمات الحكومية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المركز ألقت الضوء على عدد مهم من النقاط، بداية من تكلفة الإنشاء وأهمية هذه المراكز سواء في حماية البنيات ودورها في تيسير الحصول على الخدمات الحكومية خاصة أن الرئيس أكد أن شكل وأداء الحكومة سيتغير فى ظل وجود هذا المركز، وهو ما يعني سهولة الحصول على الخدمات ودوره فى توفير آلاف فرص العمل فى قطاع من أهم وأبرز القطاعات على مستوى الجمهورية بل وعلى مستوى العالم فى الوقت الحالى.

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وأكد النائب إبراهيم الديب أن مصر تسير بخطى ثابتة فى ظل وجود القيادة السياسية نحو تنفيذ كم من المشروعات القومية والتحول الرقمي وخلق فرص عمل مختلفة بالتعاون مع القطاع الخاص ودعم وتمكين الشباب.

النائب إبراهيم الديب محور التحول الرقمي والرقمنة , الرئيس السيسي الحكومة اجهزة الاتصالات الدستور

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