صور| التحول الرقمي.. "الدستور" في جولة داخل "عقل الدولة الإلكتروني"

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات.. ومنظمة متكاملة للرعايات والحضانات

محاكم ذكية تعتمد على البيانات والحوسبة للقضايا الاقتصادية والمدينة

مسؤولون: برمجة كاميرات الشوارع لإعطاء إنذار في الحوادث آليا

خلال الفترة الماضية عملت الدولة على تطبيق التحول الرقمى في كافة اجهزة الدول، وتعد مـراكز البيانات والحوسبات السحابية هى جوهر التحول الرقمي وأحد أهم الأعمدة التى يرتكز عليها الاقتصاد العالمي.

في عام 2023 وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء فى إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) كأول مركز يقدم خدمات ( تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعى).

أضافت مراكز البيانات والحوسبات السحابية أفاقًا جديدة لريادة الأعمال فى كافة المجالات والصناعات، خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات فى بيئة عمل واحدة، إذ تتميز الحوسبات السحابية عن مراكز البيانات التقليدية بقدرتها على مشاركة الموارد افتراضيًا وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مرنة.

تم البدء فى إنشاء مراكز البيانات لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لـترسيخ مكانة مـصر كممر رقمى لنقل البيانات وقيادة أسواق مراكز البيانات فى الشـرق الأوسط وأفريقيا ارتباطًا بموقع مصر الذى يتوسط العالم فى مصـر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية.

تبلغ مساحة المـركز (23500) م2، تم استغلال (10000) م2 للإنشاءات الحالية، والباقى للتوسعات المستقبلية، وذلك باشتراك أكثر من (15) شركة محلية / عالمية، وأكثر من (1200) مهندس / عامل، أكثر من (5000) ساعة عمل.

يتكون مركز (P1) من الآتى:

مبنى الإدارة والتشغيل والتأمين.

معدات الحوسبة السحابية.

قاعة الحلول الفنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى.

مـركز التحكم التبادلى للشبكة الوطنية للطوارئ.

يهدف إنشاء المركز الى الاتى:

العمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات، بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومى بالعاصمة الإدارية.

استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الإصطناعى والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية.

العمل كمـركز وطنى موحد لبيانات التعافى من الكوارث.

توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى القطاع الحكومى.

توفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية

تحليل البيانات الضخمة للجهات الحكومية

توفير الإدارة والتشغيل الذاتى، والحفاظ على الخصوصية المصرية كمشروعات الموانئ الذكية التى تساعد على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

يقدم المركز خدماته طبقًا لثلاث مناطق للبيانات:

منطقة البيانات الخاصة وعاليه الحساسية.

منطقة البيانات الحكومية.

منطقة البيانات العامة لتكون منصة لتفاعل المواطنين فى تقديم خدمات الجهات الحكومية.

تتنوع خدمات المركز كالتالى:

1) أكثر من (40) خدمة سحابية حديثة.

2) تحليل الكم الهائل من البيانات.

3) الذكاء الاصطناعى.

4) منصة إنترنت الأشياء.

5) تبادل البيانات الحكومية.

التعاون مع الشركاء فى مجال التدريب والإبتكار المشترك كالتالى:

منصة تعليمية رقمية شاملة لأكثر من (30) مسار ومواد تعليمية. إعتماد أكثر من (15) تقنية مختلفة. برنامج تدريبى لأكثر من (1300) ساعة لتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى. الإبتكار والتطوير المشترك (أكثر من 90%) لنموذج ASR المـصرى " تحويل الصوت الى نص مكتوب باستخدام أكثر من 40 لهجة مصرية، أكثر من (4) خوارزميات تحليلية ذكية للفيديو، منصة تبادل البيانات لدعم متخذ القرار.

أمثلة لبعض الخدمات المقدمة لبعض الجهات الحكومية

القطاع الصحى:

نظام المعلومات الصحية وإدارة المستشفيات مركزيًا لتسهيل دورة المرضى داخل المستشفيات

تنفيذ ملف طبى موحد للمرضى

تحويل الاشاعات من ثنائية الابعاد الى ثلاثية الابعاد لتسهيل اعمال التشخيص ومساعدة الفرق الطبية

استخدام منصة انترنت الاشياء للسيطرة على اسرة الرعايات والحضانات

التقارير المميكنة.

متلقى البلاغات المميكن CAD))

ميكنة سيارات الإسعاف لتحسين الخدمات الاسعافية المقدمة للمواطنين من خلال متابعة اسلوب السائقين والمسعفين بإستخدام كاميرات التعرف على السلوك الخاطئ وارسالها فورا واتوماتيكيا لغرفة العمليات المركزية.

حـصر وإستدامة الأصول

تسهيل دورة عمل القوافل الطبية وربطها بالمستشفيات فى ذات نطاق العمل

وزارة العدل

تسهيل اجراءات التقاضى

تحويل المحاكم الاقتصادية والمدنية الى محاكم ذكية

الرؤية المستقبيلة للإستفادة من مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1

العدالة الذكية

تسهيل إجراءات العدالة المصرية وإجراءات التقاضى

المدن الذكية

تحسين قدرات إدارة المدينة ومستويات خدمة المواطنين

بناء شبكة فيديو وطنية لتقليل معدل الجريمة والحوادث المرورية

إدارة الأزمات والطوارئ

تحسين القدرات الوطنية للاستجابة للطوارئ والحد من الخسائر

العوائد الفنية / المالية المتوقعة من إتاحة الجزء الإستثمارى

تعزيز الدور المحورى للدولة المصريـة على المستوى الإقليمى

تحفيز النمو الإقتصادى وخلق فرص العمل، وتعزيز الإبتكار فى صناعة التكنولوجيا المحلية

توفير التكاليف المالية اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل

مصر تسير على خطى واعده فى التحول الرقمى وارضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة اليهم واليوم نشهد الدمج بين مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) بخدماتها الحديثة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الجيل الرابع والخامس التى تقدم الخدمات الحكومية على منصة واحدة.

تم اطلاق خدماتها خلال عام 2022 وذلك للخروج بنموذج أكثر نجاحا وإستكمالا لنفس ا لمحور التكنولوجى باستحداث خدمات الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة ومنصة انترنت الاشياء وتوصيلها بطريقة مؤمنة وسريعة الى متخذى القرار لإرضاء المواطنين.