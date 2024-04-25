الخميس 25 أبريل 2024
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سياسي

المؤتمر: كلمة الرئيس فى الاحتفال بتحرير سيناء أكدت موقف مصر القاطع من التهجير

السعيد غنيم
السعيد غنيم

قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ"42" لتحرير سيناء، التي أكد خلالها أن سيناء التى تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، تضمنت رسائل مباشرة حول أهمية مكانة سيناء لدى قلوب المصريين، وأنها بمثابة الخط الأحمر الممنوع الاقتراب منه تحت أى مسمى.

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غنيم: سيناء ستظل رمزًا خالدًا على صلابة الشعب المصرى

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس أكد خلال كلمته أن سيناء ستظل رمزًا خالدًا على صلابة الشعب المصرى فى دحر المعتدين والغزاة على مر العصور، وهو ما يعكس مكانة أرض الفيروز أيضا لدى المصريين، لِمَ لا وهي الأرض المقدسة التي لها قدسية خاصة لدى المصريين جميعهم، وأن الدولة خاضت حربا شرسة للقضاء على الإرهاب لبداية مرحلة جديدة من التنمية الشاملة لسيناء، وهذا ما شهدته السنوات الأخيرة بقوة، حيث طالت يد التنمية كل ربوع سيناء الحبيبة.

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حشد رأى عام عالمى رافض للتهجير

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن كلمة الرئيس تطرقت أيضا لفكرة التهجير القسرى، ورفض الدولة المصرية فكرة التهجير القسري جملة وتفصيلا، بل حشد رأى عام عالمى رافض للتهجير حتى لا يتم تفريغ القضية الفلسطينية من مضومنها، وبالفعل نجحت الجهود المصرية في تحقيق ذلك، بل ووضع الدولة المصرية خطا أحمر بشأن السيادة المصرية.

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وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في الحفاظ على السيادة المصرية، ودعم جهود تنمية سيناء لإحداث تنمية شاملة وكاملة، وأن تصبح سيناء وجهة المستثمرين خلال الفترة المقبلة بعد كم المشروعات القومية التي تشهدها أرض الفيروز.

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