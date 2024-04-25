الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: تحرير سيناء تجسيد لبطولات وتضحيات عظيمة من أجل الوطن

النائبة شيرين عليش
النائبة شيرين عليش

هنّأت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الـ42  لتحرير سيناء، لافتة إلى أن هذا اليوم سيظل شاهدا على البطولات والتضحيات الغالية التي قدمها ويقدمها الجيش المصري العظيم للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن.

وأكدت "عليش"، في تصريحات لها اليوم، أن استرداد مصر أراضيها في 25 أبريل، بعودة سيناء كاملة لأحضان الوطن بسواعد أبنائها البواسل القادرين على صون وحماية الأمن القومي المصري، والدفاع عن الأمن القومي العربي في المنطقة، فكانوا خير مثالٍ يُجسد مفهوم العزة والكرامة والوطنية والتضحية والفداء من أجل الوطن.

أحد أبناء سيناء: الرئيس غير وجه أرضنا خلال ثلاث سنوات فقط

 

عليش: الانتصار العظيم يُجسد إرادة خير أجناد الأرض

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هذا الانتصار العظيم يُجسد إرادة خير أجناد الأرض، الذين ارتوت أرض سيناء بدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد جزء غالٍ وثمين من أرض مصر الأبية، في ملحمة وطنية رائعة صنعها أبطال القوات المسلحة، بعهد ظلوا وصدقوا الله عليه، فحفظوا وطنهم، وجعلوا للأعداء كيدهم في نحورهم، حتى في الآونة الأخيرة لم تنجح أي محاولات للنيل من مصر ووطنها وشعبها، فكانت سيناء مقبرة للإرهاب كما كانت مقبرة للغزاة والمستعمرين من قبل.

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مشروعات تنموية ضخمة  

وأشادت "عليش" بما شهدته سيناء من تطور وتنمية شاملة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "لقد وصلت أيادي التعمير والتنمية إلى كل مكان، فلم يبقَ شبر إلا وصلت إليه المشروعات التنموية الضخمة التي تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية والصناعية".

وأوضحت أن عدد المشروعات في محافظة شمال سيناء بلغ نحو 152 مشروعًا، ووصلت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة بخطة عام 2022/ 2023 لحجم استثمارات يبلغ 7,9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 27,4% عن خطة 2021/ 2022، وفق الموازنة العامة المصرية.

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