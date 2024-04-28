الأحد 28 أبريل 2024
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سياسي

برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة

الدكتورة هناء سرور
الدكتورة هناء سرور

أشادت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، مؤكدة أنه سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة ومكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار وخطوة مهمة نحو تحقيق التطور التكنولوجي والرقمي في مصر.

وقالت النائبة إن مصر تسير بخطى ثابتة فى ظل وجود القيادة السياسية نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتحول الرقمي وخلق فرص عمل مختلفة بالتعاون مع القطاع الخاص ودعم وتمكين الشباب.

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عقل الدولة الإلكترونى.. مركز الحوسبة السحابية: ممر رقمى لنقل وقيادة أسواق البيانات فى الشرق الأوسط

وأضافت أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التطور التكنولوجي والرقمي في مصر، لافتة إلى أن التحول الرقمي والميكنة والذكاء الاصطناعى، هو السمة السائدة لجميع دول العالم خلال الفترة المقبلة، وكانت مصر بتوجيهات القيادة السياسية على موعد مع التكنولوجيا، وحققت خطوات جادة فى قطاع التكنولوجيا، وأصبحت مصر تمتلك مركزا إلكترونيا لتخزين واستخدام وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

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"المؤتمر": مركز الحوسبة السحابية خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات مصر الرقمية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح صباح اليوم، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح عن المهام التي ينفذها مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية وكيفية استخدام وتخزين البيانات من خلال الذكاء الاصطناعي، وعن طبيعة عمل المركز والخدمات الحكومية المقدمة.

ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مـركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال إفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من (15) شركة محلية / عالمية، وأكثر من (1200) مهندس / عامل، أكثر من (5000) ساعة عمل.

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات، بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمـركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، وتوفير كل البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية النائبة هناء سرور الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح تحليل البيانات الذكاء الصناعي

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