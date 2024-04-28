"المؤتمر": مركز الحوسبة السحابية خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات مصر الرقمية

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، كأول مركز يقدم خدمات "تحليل ومعالجة البيانات الضخمة- الذكاء الاصطناعي" فى مصر وشمال إفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، خطوة استراتيجية نحو تحديث البنية التحتية للدولة المصرية وتعزيز قدراتها في المجال الرقمي والاستفادة من الإمكانات والأدوات التي تسهم في التحول نحو الجمهورية الجديدة، بالاعتماد على التكنولوجيا في تحليل البيانات الحكومية.



وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات له اليوم، إلى أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية مشروع استراتيجي يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، مما يعزز مكانة مصر كمركز رقمي لنقل البيانات، ويسهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف وبفضل موقعه الاستراتيجي في العاصمة الإدارية، يعتبر المركز ممرًا رقميًا لنقل البيانات وقيادة أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتابع: الحوسبة السحابية توفر ميزات عديدة مثل مرونة النظام، وتوفير الوقت والجهد، وتحسين أداء الشركات، وبالتالي يعتبر مركز الحوسبة السحابية بالعاصمة الإدارية في مصر محورًا مهمًا لتعزيز الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن المتوقع أن يلعب هذا المركز دورًا حيويًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مركز الحوسبة السحابية، وتأكيده على ضرورة تحرك الدولة المصرية في ضوء مساعي الجمهورية الجديدة، والتي تأتي فيها الحوسبة والتكنولوجيا أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز أبناء الوطن وتشجيعهم على التوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار، لتكون بمثابة عنوان مشرف للعالم بجهود التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر، تحت رؤية ثاقبة من الرئيس السيسي من أجل مستقبل أفضل.