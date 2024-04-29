الإثنين 29 أبريل 2024
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سياسي

"عربية النواب": افتتاح مركز البيانات والحوسبة خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1) خطوة مهمة، من أجل تجهيز البنية الأساسية اللازمة للحفاظ على مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات بين الشرق والغرب، خاصة فى ظل مرور 90% من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم بمصر بوصفها محورًا رئيسيًا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم، موضحًا أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة تسمح لمصر بالتواجد كجزء أساسي من العالم المتقدم.

وقال "محسب" إن افتتاح مركز البيانات والحوسبة يجهز مصر للمشاركة لانطلاقة حقيقية سريعة في هذا المجال، لافتًا إلى أن الحكومة سعت لإنشاء وتجهيز بنية أساسية تدعم خطط الحكومة لتطوير هذا المجال والاستفادة منه، وهو ما كلَّف مصر مليارات الدولارات لتجهيز بنية أساسية تساعد الدولة على انطلاقة حقيقية في مجال الرقمنة بسرعة تتناسب مع التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال.

برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة

جهود مصر في تطوير البيانات 

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر بدأت في مجال تطوير البيانات والريادة فيه منذ عام 2018 بالتوازي مع بناء العاصمة الإدارية، موضحًا أن المركز الرئيسي للبيانات سيكون شاملًا لكل الوزارات وبه كل البيانات الخاصة بها، ولا يستطيع أحد الدخول على هذه الشبكة نظرًا لتأمينها بشكل كامل، كما أن الصالات التي تحوي السيرفرات ومراكز البيانات، لا يمكن لأحد دخولها نهائيًا حتى الأشخاص القائمين على إدارتها لا يستطيعون الدخول عليها، حيث تم إنشاؤها وفقًا للمعايير العالمية.

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ضرورة تطوير وتأهيل العنصر البشري

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة تطوير وتأهيل العنصر البشري، بما يتناسب مع توجهات الدولة، من خلال تعزيز الاستثمار في الإنسان، كون العنصر البشري من أهم المقومات التي تملكها مصر، وذلك من أجل الوصول إلى أرقام مهمة تحقق طموحات الدولة المصرية، داعيًا الشعب المصري للاهتمام بتعليم البرمجة وعلوم البيانات لأهميتها في مستقبل العالم، مثمنًا استعداد الدولة لإنفاق من 30 إلى 60 ألف دولار للفرد الواحد لتعليمه فنون البرمجة حتى تستفيد البلاد منه، كون هذا المجال قادرًا على مساعدة مصر في تجاوز أي أوضاع اقتصادية صعبة.

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