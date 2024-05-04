السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": وصول 19 مصابًا فلسطينيًا و36 من ذويهم إلى معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

قال كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن 19 مصابًا و36 مرافقًا وصلوا إلى معبر رفح البري لتلقي العلاج، بالإضافة إلى دخول 8 شاحنات وقود إلى قطاع غزة، من بينها 4 شاحنات غاز و4 سولار.

وأضاف المراسل أنه تم إغلاق معبر كرم أبوسالم اليوم، السبت؛ لأنه عطلة لدى الجانب الإسرائيلي، وبالتالي لم تدخل أي شاحنات من المساعدات عبر هذا المعبر، وذلك استمرارًا لعرقلة دخول الشاحنات من جانب سلطات الاحتلال.

وتابع أنه من المنتظر عودة الشاحنات من معبر رفح بعد تفريغ حمولتها، مؤكدًا أن مصر تدعم فلسطين على المستويين السياسي والإنساني، وتواصل إرسال المساعدات الإنسانية على مدار الساعة.

مراسل اكسترا نيوز معبر رفح معبر كرم أبو سالم ليوم السبت الاسرئيلي شاحنات غاز سولار المساعدات

مواد متعلقة

خبير تربوى: الجامعات التكنولوجية نقلة نوعية لربط التعليم بسوق العمل

إرث فنى وذكريات عائلية.. ابنة محمد عبدالوهاب تروى حكايات من حياة والدها

خبير اقتصادى: الشراكة مع القطاع الخاص تعزز الاستثمار وتوفر فرص العمل

عضو "التحالف الوطنى": إنجاز العديد من الأنشطة الأهلية بتكلفة 12 مليار جنيه

اتحاد العمال: الصناعة تُشكل محور تركيز مصر فى المرحلة المقبلة

زيادة مخصصات والحد الأدنى.. أبرز توجيهات الرئيس السيسى لدعم العمال

وزير التجارة: مصر وبيلاروسيا لديهما العديد من فرص التعاون التجارى والاستثمارى

حياة كريمة تشارك فى الملتقى التوظيفى الإقليمى لقطاع جنوب الصعيد بالأقصر

الأكثر قراءة

عاجل| بعد 8 سنوات.. على معلول ينتظر حدثًا تاريخيًا مع الأهلى فى لقاء الجونة

هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الشيخ محمد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ميار الببلاوى

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال