أستاذ اقتصاد منزلى: لا بد من الاتزان فى الإنفاق المالى وتدبير نفقات الأسرة

قالت الدكتورة روضة حمزة، أستاذ الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، إن الشعوب العربية بطبيعتها تتسم بالكرم ومنها المجتمع المصري، لافتة إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين الكرم والبذخ، فكرم الضيافة لا يعني شراء أشياء غير مهمة لاستقبال الضيوف، ما يؤدي إلى هدر جزء كبير منها.

وأضافت حمزة، خلال حوار لها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا بد من الاتزان في الإنفاق المالي وتدبير نفقات الأسرة، مشيرةً إلى أن اختلاف الثقافات بين الشعوب ينعكس على الثقافة الاستهلاكية للمجتمعات، ومن المهم وجود فقه الأولويات لدى الأسرة والاهتمام بتطوير الذات وتنشئة الأبناء على الاستثمار.

وتابعت أستاذ الاقتصاد أن المنطقة العربية ومنها مصر لا يميل أهلها إلى التدبير المنزلي، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية مؤخرًا والأزمات العالمية المتتالية، بدأ المستهلك المصري في التوجه نحو ثقافة التوفير والاستغناء، وهي ثقافة جديدة علينا تدفعنا للبحث عن البدائل، خاصةً المنتجات التي زادت أسعارها بشكل مبالغ فيه، وبدأنا ندعم المنتج المحلي بشرائه طالما متوفر كبديل.