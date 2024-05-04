السبت 04 مايو 2024
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كاتب صحفى: مصر كرست جهودها وإمكاناتها لمساعدة الفلسطينيين

الصحفي أشرف أبوالهول
الصحفي أشرف أبوالهول

قال الكاتب الصحفي، أشرف أبوالهول، إن معبر رفح يكثف عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ولمرور المصابين والعالقين إلى الجانب المصري لتلقي العلاج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "أبوالهول"، خلال مداخلة هاتفية له عبر "إكسترا نيوز"، أن أول أشكال وأوجه الدعم التي قدمت للأشقاء في فلسطين من خلال إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية جاءت من مصر، متابعا: مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأكد أن مصر فتحت معبر رفح البري ومطار العريش لاستقبال كافة المساعدات التي قدمتها مختلف الدول، وكان لمصر النصيب الأكبر من هذه المساعدات التي تم إدخالها لغزة حتى الآن، حيث إن مصر كرست وقتها وجهدها وإمكاناتها من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني، و80% من المساعدات التي دخلت غزة مصرية، والأرقام صحيحة ومسجلة لدى الأمم المتحدة وليس فيها أي مبالغة.

كاتب صحفي الفلسطينيين القضية الفلسطينية المساعدات الإنسانية قطاع غزة

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