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فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة المخرج حسام الدين مصطفى

المخرج حسام الدين
المخرج حسام الدين مصطفى

أحيا برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc، ذكرى ميلاد المخرج الراحل حسام الدين مصطفى والذي وضع بصمته على أهم الأفلام السينمائية خلال مسيرة فنية حافلة استطاع فيها إخراج أفلام مهمة مع كبار النجوم.

وُلد حسام الدين مصطفى، في حي السيدة زينب بوسط القاهرة، ترجع أصوله إلى مدينة بورسعيد، قدم أروع الأفلام في السينما ومنها فيلم الشيماء وأنجح المسلسلات في التليفزيون، بدأت حياته العملية من المعهد العالي للسينما الذي تخرج منه عام 1950، اتجه بعدها إلى استديوهات هوليوود ليتعلم الإخراج بالكلية الأمريكية لدراسة الإخراج السينمائي.

وشهدت مسيرة الراحل حسام مصطفى، تقديمه العديد من الأعمال المهمة فى تاريخ السينما المصرية والدراما أيضًا، والتي تخطت الـ105 أفلام ومسلسلات أبرزها مسلسل ابن حزم وعصر الأئمة وصقر قريش وأفلام مثل "المشاغبات والكابتن وغرام الأفاعي وشنبو في المصيدة والحرافيش"، كما أن موهبته لم تتوقف عند حد الإخراج بل تعدتها إلى الكتابة في السيناريو والحوار، وهو ما ظهر في أفلام الإخوة الأعداء عام 1974 ونساء ضائعات عام 1975.

رحل عن عالمنا المخرج حسام الدين مصطفى في 22 فبراير عام 2000، وقدم خلال مسيرته فى الدراما أيضًا أعمالًا درامية تاريخية ودينية منها "الفرسان" و"الأبطال" و"صقر قريش" و"أبوحنيفة النعمان" وغيرها.

 

الأفلام السينمائية الراحل حسام الدين مصطفى المخرج الراحل حسام الدين مصطفى الفرسان صقر قريش

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