«مصر ولّادة».. نقاد وصُناع دراما: برنامج «المتحدة» الجديد للكشف عن المواهب يؤكد وعيها ومسئوليتها تجاه الشباب فى جميع المحافظات

أشاد عدد من النقاد وصُناع الدراما بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق أكبر تجارب أداء فى برنامج خاص يُعرض تليفزيونيًا لاكتشاف الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، مع إتاحة الفرصة للتعاقد مع الفائزين فى البرنامج فى مسلسلات من إنتاج الشركة.

وأوضح النقاد وصناع الدراما، خلال حديثهم لـ«الدستور»، أن برنامج تجارب الأداء الذى أطلقته «المتحدة»، يساعد فى إبراز المواهب الشابة وتنميتها وصقل قدراتها بأساليب علمية حديثة، مع تبنى هذه المواهب فى مجالات التمثيل والإخراج والمونتاج والتصوير والكتابة، وكل عناصر العمل الفنى، ما يساعد فى استكمال النهضة الفنية التى بدأتها الشركة فى الفترة الأخيرة، للعودة بصناعة الفن المصرى إلى مكانتها اللائقة، والوصول بها إلى المنافسة عالميًا.

طارق الشناوى: تكمل دور «زكريا الحجاوى» وتخلق أجيالًا لديها حس فنى راقٍ

أشاد الناقد طارق الشناوى بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الخاص بإطلاق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة، موضحًا أن الفن يتطلب دائمًا التجديد، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا من خلال ضخ دماء جديدة فى كل المجالات الفنية، وعلى جميع المستويات، سواء فى الغناء أو التأليف أو التمثيل أو التصوير، مرورًا بالمونتاج والإخراج.

وقال: «اكتشاف المواهب يمثل تدشين البنية التحتية لأى بناء ضخم، فكلما استطعت تطوير وتحسين البنية التحتية ضمنت القدرة على الارتفاع بالبناء، ومن هنا تأتى أهمية اكتشاف المواهب الجديدة، بدعم الشركة المتحدة، ووعيها ومسئوليتها تجاه توفير إطار عام، يدعم الهيكل الكلى للتطوير».

وأضاف: «جهود المتحدة للخدمات فى اكتشاف المواهب فى جميع ربوع الوطن، تستحق الإشادة، وهى تذكرنا بجهود الأستاذ زكريا الحجاوى، أحد أهم رواد الفن الشعبى المصرى، الذى اهتم باكتشاف الموهوبين والمبدعين فى مجال الموسيقى والغناء، حيث كان يجوب القرى والمدن لجمع الفنون الشعبية من مصادرها، ويأتى لنا بمواهب جديدة، وهى طريقة اكتشف خلالها العديد من المطربين الشعبيين، أمثال خضرة محمد خضر ومحمد طه وإبراهيم خميس وفاطمة سرحان وجمالات شيحة، وغيرهم».

وتابع: «هذا المشروع المهم تم بدعم من وزارة الثقافة ونجح بشكل كبير؛ رغم أن ذلك الوقت لم يكن فى فضائيات أو وسائل إعلام متطورة تستطيع تغطية كل هذه التفاصيل، لكننا الآن نملك وسائل إعلام كثيرة ومتعددة، يمكن تغذيتها بمثل هذه البرامج الهادفة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين فى كل المجالات، لدعم التطور الفنى بشكل مستمر».

كما أشاد «الشناوى» بتوجه «المتحدة» لإنتاج أعمال درامية تضم الموهوبين الذين سيتم اكتشافهم، مؤكدًا أن رعاية المواهب فى بدايتها تعد محطة مهمة جدًا فى حياة الموهوبين الذين يحتاجون إلى الظهور، كى ترصدهم أعين المنتجين للدفع بهم نحو آفاق أعلى.

وأكمل: البرنامج يأتى فى إطار دور «المتحدة» التى أعطت مساحة كبيرة لبرامج اكتشاف المواهب خلال الفترة الأخيرة، مثل برنامج: «الدوم»، و«شارك تانك»، و«مصر تستطيع»، بهدف خلق أجيال لديها حس ريادى وفنى راقٍ».

أشرف غريب: تُحرك المياه الراكدة وتكشف عن مخزون المبدعين

أكد الناقد الفنى أشرف غريب أن برنامج «المتحدة» يبرز اهتمام الدولة المصرية بتعزيز قوتها الناعمة، عبر دعم الحركة الفنية وتبنى المواهب المختلفة وتنميتها، معربًا عن سعادته الكبيرة بالدعم الذى تظهره الشركة للمبدعين فى كل المجالات، واهتمامها بالشباب لجعل المستقبل أكثر إشراقًا وتفاؤلًا.

وقال: «استمرار المتحدة فى تقديم مثل هذه البرامج يحرك المياه الراكدة، ويؤكد أن مصر ولادة، ولديها مخزون كبير من المبدعين فى كل المجالات، كما أن تقديم برنامج تجارب أداء بهذا المستوى ينم عن وعى كبير، ويعد مثالًا حيًا لرغبة الدولة المصرية فى دعم المواهب الحقيقية، خاصة أن مصر مليئة بالمواهب والعباقرة فى كل المجالات، وليس فى الفن فقط».

وأضاف: «استمرار المتحدة فى تقديم مثل هذه البرامج ينم عن شجاعة كبيرة، لأن تلك البرامج تحتاج إلى جهد جبار، خاصة أنها تبحث عن اكتشاف المواهب من جميع المحافظات، والوصول إلى المواهب المخفية، التى يصعب الوصول إليها، مع إعطاء فرصة الظهور وصقل القدرات بأساليب علمية حديثة».

وأكمل: «فكرة البرنامج مهمة بلا شك، وكنا نحتاج إليها من فترة طويلة لاكتشاف المواهب الموجودة فى مصر، فى كل محافظة ومدينة وقرية، وهو أمر يستحق أن نشكر المتحدة عليه».

مسعد فودة: نواة لاكتشاف جيل جديد فى مختلف المجالات

شدد مسعد فودة، نقيب السينمائيين، على أن برنامج المتحدة لاكتشاف المواهب سيكون له أثر كبير على صناعة الفن، خاصة بعد البرامج التى قدمتها الشركة خلال الفترة الماضية، التى كشفت عن مواهب عديدة فى مجالات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى، وغيرها.

وقال «فودة»: «برامج المتحدة سمحت للموهوبين بأن يثبتوا موهبتهم بنجاح، ومنهم مَن كان قادرًا على الظهور والتحقق عقب انتهاء مشاركته فى هذه البرامج فى أعمال متعددة، وأظن أنه باستطاعتنا تقديم فن جيد وقوى، خاصة بعدما استطاعت الشركة لم شمل الأسرة المصرية من جديد أمام التليفزيون، عبر الأعمال المختلفة والمتميزة التى تقدمها».

وتابع: «أتوقع أن البرنامج سيكون نواة لاكتشاف الموهوبين فى كل أشكال الفنون، من تمثيل وإخراج وكتابة، وسيكون دليلًا على أن مصر زاخرة بالمواهب الفنية»، مشيدًا فى الوقت نفسه باختيار المخرج عمرو سلامة ليكون مشرفًا على هذا المشروع، خاصة أنه يتمتع بحس فنى عال، ولديه الخبرة والقدرة على التعامل مع هذه المواهب الجديدة».

كما أشاد بجهود «المتحدة» فى إطلاق العديد من البرامج والمشاريع الإعلامية التى تهدف لإعادة اكتشاف المواهب المصرية، ونشر الوعى المجتمعى فى كل المجالات، الإعلامية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية.

واختتم حديثه بالقول: «مصر فى حاجة لمزيد من تلك البرامج التى تنمّى الثقافة والفنون لدى المواطن، وتساعد فى خلق جيل يؤمن بموهبته، ولا ينخدع بالسير وراء المضللين».

أنور عبدالمغيث: خطوة مهمة تجعلنا أكثر تفاؤلًا بالمستقبل

أعرب الكاتب والسيناريست أنور عبدالمغيث عن سعادته البالغة بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى اكتشاف المواهب ومساندتها الملموسة لدعم المبدعين فى كل المجالات الفنية.

وقال: «اهتمام مسئولى الشركة وكبار الصناع والإعلاميين بالشباب فى مصر يجعلنا نرى المستقبل بشكل أكثر تفاؤلًا، فهذه البرامج ستكون خطوة على الطريق ومفتاحًا ذهبيًا للكشف عن الموهوبين فى جميع ربوع مصر».

وأضاف: «كل التحية والتقدير للشركة المتحدة، التى تدعم المواهب وتخلق روح المنافسة لدى شباب الجيل الحالى، الملىء بالطاقة الإيجابية، الذى يبحث عن فرصة للظهور وإثبات موهبته، وإخراج كامل طاقته الإبداعية، ونأمل فى أن يتوسع البرنامج فى مجالاته، لمواكبة الظواهر الفنية الحديثة والتقدم التكنولوجى الذى يمر به العالم، وألا يكون مقصورًا على اكتشاف المواهب التمثيلية فقط، بل يتعدى ذلك لإفراز مواهب فى كل المجالات الفنية».

وتابع: «أؤكد أن البرنامج يعد فرصة وخطوة مهمة للموهوبين لتثبيت أقدامهم على الساحة الفنية، وأناشد كل الصناع والمنتجين الاهتمام بشباب مصر الواعد، كما تفعل الشركة المتحدة، التى تبحث عن تنمية العقول، واكتشاف المواهب ودعمها قدر المستطاع، من خلال إنتاج سلسلة من الأعمال الجادة، التى يتم تقديمها على مدار العام».

واستطرد: «مصر بها العديد من المواهب فى مختلف محافظات الجمهورية، ما يخلق أجواء فنية ثرية فى كل ربوعها، ويسمح بالحفاظ على ريادتها الثقافية والفنية، وأتوقع أن يشهد برنامج المتحدة إقبالًا كبيرًا من جميع المحافظات، ويتيح فرصة الظهور أمام شباب المبدعين، كما يفتح لهم مجالات العمل، بعد ظهورهم أمام الجمهور وتقديم أداء جيد، يضعهم على بداية طريق الاحتراف والنجومية، فى قالب عالمى تتوافر فيه كل عناصر التقنية والإبهار، كما اعتدنا من الشركة المتحدة».