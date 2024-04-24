"المتحدة" تُطلق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب والوجوه الجديدة

تقدمت الإعلامية جاسمين طه زكي، بخالص الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إطلاق أكبر برنامج لتجارب الأداء لاكتشاف المواهب والوجوه الجديدة، تحت إشراف قطاع البرامج برئاسة أحمد فايق، والمخرج عمرو سلامة.

اكتشاف المواهب

وقالت جاسمين طه زكي، خلال برنامج “السفيرة عزيزة”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إنه بعد اكتشاف المواهب سيتم إخراج مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة بهدف تشجيع المواهب الجديدة.

دراما “المتحدة”

وأشار إلى أن المسلسل الذي ستقوم المتحدة بإنتاجة لهذه المواهب الشابة سيكون تحت إشراف المخرج عمرو سلامة.

وتابعت: "هذا القرار يمثل فرصة كبيرة للمواهب في التمثيل من خلال انضمامهم لتجارب الأداء بعد الفكرة الرائعة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".