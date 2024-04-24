الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.. جهود غير مسبوقة من الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى أرض الفيروز

تنمية سيناء
تنمية سيناء

استعرض برنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع على فضائية "دي إم سي" تقريرًا مصورًا لعرض جهود الدولة غير المسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، والذي جاء بعنوان "في الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.. جهود غير مسبوقة من الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في أرض الفيروز".

تنمية سيناء 

وذكر التقرير، أنّ حجم مشروعات التنمية في سيناء، تعدى الـ600 مليار جنيه على مدار العشر سنوات الماضية، مشيرًا إلى أنّ المشروع القومي لتنمية سيناء تضمن مشروعات على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية والبنية التحتية، حيث زادت النسبة المخصصة للتنمية في سيناء 15 ضعفًا.

كما عرض التقرير، مشروعات الوحدات السكنية التي قامت بها الدولة المصرية في جميع أنحاء الجمهورية، حيث ذكر، أنه تمّ تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.3 مليار جنيه، إضافة إلى 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة.

الوحدات السكنية في سيناء 

كما أشار إلى، أنه تم تنفيذ 5 آلاف كم من الطرق والأنفاق، إضافة إلى 5 أنفاق أسفل قناة السويس، لربط سيناء بالدلتا، مع بناء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي لقناة السويس، كما تمّ إنشاء مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع "العين السخنة - العلمين - مطروح"، وإنشاء خط السكة الحديد "الفردان - بئر العبد - العريش - رفح".

 

السفيرة عزيزة دي ام سي قناة دي أم سي مشروعات التنمية في سيناء

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