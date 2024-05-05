أستاذ علم الآثار بجامعة عين شمس: المصريون القدماء كان لديهم فكر منظم

قالت الدكتورة نور جلال، أستاذ الأثار المصرية، بكلية الآثار جامعة عين شمس، إن "دير المدينة"، هى بيت الحق والحقيقة، وموجودة في البر الغربي، وموجودة على التراث المصري "اليونسكو".

وأضافت جلال، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية "دي أم سي"، أن المصريين القدماء كان لديهم فكر منظم، مؤكدة أنه كان في عصر الدولة الوسطى "مدينة "اللاهون أو تل العمارنة"، واستمرت إلى 1070 قبل الميلاد، وكان هناك عمال تمكنوا من حفر المقابر الملكية، وصناعة التماثيل المخصصة لتل المقابر.

وتابعت أستاذ الآثار المصرية، بكلية الآثار جامعة عين شمس، أن دير المدينة موجود بالقرب من وادي الملوك، مؤكدة أن العامل كان قريبًا من مواقع العمل، وهو نفس الفكر الموجود في المشروعات الحديثة.