الجيش الأمريكي يستعين بالطائرات المسيرة لنقل الطعام والذخيرة

أكد مسؤولون أمريكيون، أنه يمكن لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) توظيف الطائرات بدون طيار لنقل الإمدادات العسكرية لمنح الجيش الأمريكي ميزة ضد الصين مع تصاعد التوترات في منطقة المحيط الهادئ.

وقال ديف ميريل الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة " Elroy Air" إن المنافسة المتزايدة واحتمال نشوب صراع مع الصين، في حالة غزوها لتايوان، يؤكد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الذهاب والعمل بشكل أكثر نشاطًا في المحيط الهادئ، وذلك وفق قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

خصائص طائرات تشابارال

وأعلنت شركة Elroy Air في بيان صحفي في أكتوبر أن خدمة تسليم البضائع المستقلة الخاصة بها في قاعدة ترافيس الجوية العام الماضي، تفتخر بامتلاك نظام "يوسع نطاق الإمكانيات اللوجستية العسكرية" عبر الطائرات طراز تشابارال وهي طائرات بدون طيار قادرة على حمل الذخيرة والطعام وتوصيلها للقوات لمسافات بعيدة وبكميات كبيرة.

وقال ميريل لشبكة فوكس نيوز إن الطائرة، المعروفة باسم تشابارال، تهدف إلى توصيل الإمدادات الأساسية بأمان وكفاءة للعمليات العسكرية العالمية، والتي أعرب البنتاجون عن اهتمامه باستخدامها في الصراعات المحتملة في المحيط الهادئ.

وفي 23 أبريل الماضي، قال القائد السابق للقيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال جون سي أكويلينو، إن الإنفاق العسكري المتزايد للصين أمر "مثير للقلق"، مشيرا إلى التصريحات والأفعال العدوانية المتزايدة للصين، وخاصة التهديدات ضد تايوان.

وقال ميريل لشبكة فوكس نيوز إن تقنية طائرات تشابارال Chaparral التي طورتها شركة Elroy Air ستزيد من قدرات شركات الشحن التجارية، وتوفر مساعدة فورية في حالات الكوارث وتوفر إعادة إمداد سريعة للقوات العسكرية الأمريكية في الميدان.

وأكد ميريل أن ذلك يحل مشكلة وتيرة إعادة الإمدادات العملياتية، ويحل مشكلة المخاطرة بحياة القوات في ساحة المعركة، مؤكدا أن طائرات إعادة الإمداد بدون طيار من طراز Chaparral يمكنها حمل الطعام والذخيرة ونقل المعدات في ساحة المعركة دون تعريض حياة أي جندي للخطر.

وقال ميريل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Elroy Air، إن خدمة التوصيل المستقلة لشركته ستزيد من قدرات شركات الشحن التجارية، وتوفر مساعدة فورية في حالات الكوارث وتوفر إعادة إمداد سريع للقوات العسكرية في ميدان المعركة.

وقال ميريل إن الطائرة Chaparral يمكنها حمل 300 رطل لمسافة تزيد عن 300 ميل ولن تحتاج إلى استخدام المطارات أو مدارج الإقلاع والهبوط، كذلك هذه الطائرة يمكن أن تفيد أيضًا شركات الشحن الإنسانية التي تتطلع إلى إدخال البضائع وإليها في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.