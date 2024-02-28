الأربعاء 28 فبراير 2024
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مصر

" الإسكان ": دفع العمل بمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمدينة بدر..ورئيس الجهاز يتفقد مواقع العمل

دفع العمل بمشروعات
دفع العمل بمشروعات المرافق الجاري

أكد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، على دفع العمل بمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة نظرًا لزيادة معدلات التنمية بالمدينة، وذلك خلال تفقده مشروع محطة رفع مياه الصرف بالمرحلة الثالثة من منطقة المطورين الصناعية الـ(800) فدان بخط طرد قطر 400مم بطول 1050 متر، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع.

وتابع مسئولو الجهاز أعمال الإنشاءات التي يتم تنفيذها بالمحطة، والتي من المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال العام الحالي، حيث تم الانتهاء من تركيب المهمات الكهروميكانيكية بالمحطة.

 

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وأوضح رئيس الجهاز أن المحطة تتكون من 4 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 52 لتر/ثانية وارتفاع 32 مترا لرفع مياه الصرف الصناعى إلى مجمع الصرف الصناعى، وتحتوى أيضا على مبنى المولدات، وخزانات الوقود، ومخزن، وغرفة الأمن، ومبنى المحولات.

 

وفي سياق متصل، تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، مشروع محطة رفع الصرف الصحي رقم 8 وخط الطرد قطر 1200 مم بطول 9500 متر، وذلك لنقل 150 ألف م3/يوم من مياه الصرف الصحي من مدينة بدر إلى مجمع انحدار العاصمة، نظرًا لزيادة معدلات التنمية في المدينة.

 

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كما تفقد مسئولو الإسكان أعمال تشغيل محطة رفع الصرف الصحي التي تقوم بنقل مياه الصرف الصحي من منطقة المجمع الأمني، ومن مدينة حدائق العاصمة إلى برك الأكسدة كحل عاجل، والتي تحتوي على 3 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 290 لتر / ثانية، وعدد 2 مولد بقدرة 1300 ك. ف. أ.

وشدد رئيس جهاز مدينة بدر على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمشروعات بالشكل اللائق، وبكفاءة وجودة عالية، وعلى ضرورة دفع معدل الأداء خلال الفترة المقبلة.

 

كان قد أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة مخالفات البناء بجزيرة الوراق، وعددها 20 متغيرا مكانيا، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص.

وأكد وزير الإسكان مواصلة حملات إزالة أعمال البناء المخالفة، والتعديات، والغلق والتشميع للأنشطة المخالفة ب6 مدن جديدة، شملت القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والفشن الجديدة، والشيخ زايد، والشروق، مجددًا التأكيد على عدم التهاون مع المعتدين على أملاك الدولة، والمخالفين، وتنفيذ إزالات فورية للمخالفات في المهد، وردع المخالفين، وتطبيق القانون.

دفع العمل بمشروعات المرافق الجاري
دفع العمل بمشروعات المرافق الجاري
دفع العمل بمشروعات المرافق الجاري
دفع العمل بمشروعات المرافق الجاري
دفع العمل بمشروعات المرافق الجاري
دفع العمل بمشروعات المرافق الجاري
دفع العمل بمشروعات المرافق الجاري
دفع العمل بمشروعات المرافق الجاري
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المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر مشروعات المرافق محطة رفع مياه الصرف مشروع محطة رفع الصرف الصحي رقم 8 مياه الصرف الصحي من مدينة بدر غرفة الأمن

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