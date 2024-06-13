طلبه صديقه للتشاجر.. شاب قفز فى النيل هربًا من الشرطة ولم يخرج بالغربية

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية وقوات الإنقاذ النهري والمسطحات من جهودها للبحث عن شاب سقط من المعدية بين زفتى وميت غمر بفرع نيل دمياط، في نطاق مدينة زفتى.

وحسب شهود عيان، فإن مشاجرة نشبت بين سائق لانش ينقل الركاب بين ضفتي النيل، ورجل وزوجته استعانا بصديقين، ومع احتدام المشاجرة ووصول الشرطة ترك أحد من استدعاهم الطرف الثاني، متعلقاته الشخصية وقفز في الماء هربًا، إلا أنه لعدم قدرته وعدم إجادته للسباحة لم يخرج من الماء، وحاول أحد ركاب المعدية إنقاذه دون جدوى، وتجمع الأهالي في محاولة للمساعدة في البحث عن جثة الشاب.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بقيام شاب بإلقاء نفسه من المعدية الواصلة بين زفتى وميت غمر عقب مشادة فاستقر به الوضع في قاع فرع دمياط في نهر النيل بزفتي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة برئاسة مأمور قسم شرطة زفتي، ورئيس مباحث القسم، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري والمسطحات وبمشاركة عدد من الصيادين وجارٍ عمليات البحث عن الشاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في هذا السياق، تؤكد السلطات المختصة أن جميع الجهود مستمرة للعثور على جثة الشاب والتحقيق في ملابسات الحادث، كما تناشد الأهالي التعاون والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في إنجاح عمليات البحث والإنقاذ.

وعلى صعيد منفصل، كانت شهدت قرية ميت الحارون التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية خروج عربة من قطار خط بنها - زفتي عن القضبان دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود إخطار من أهالي قرية ميت الحاضرون التابعة لمركز زفتى يفيد بخروج العربة الأخيرة من قطار بنها - زفتى عن القضبان دون وقوع إصابات، انتقلت الأجهزة الأمنية وقيادات السكة الحديد وتم الدفع بونش ورفع العربة وعودة حركة القطارات على الخط بشكل طبيعي وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.