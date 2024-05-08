رئيس جهاز الشروق يستمع لشكاوى المواطنين بمشروعات إسكان الشباب (صور)

قام المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" برفقة مسئولى الجهاز بجوله تفقديه لمتابعة الحالة العامة بمناطق إسكان الشباب الـ 70مترا، وإسكان المستقبل، والإسكان الإجتماعى 27 عمارة، المنطةه التسع عمارات، ويأتى ذلك فى إطار المرور الدورى اليومى لرئيس الجهاز والذى يشمل جميع أنحاء المدينة.

جولة موسعة بقطاع الشرق

استهل المهندس على سعد الوفد الموافق له، الجولة بتفقد أعمال تنفيذ الجزيرة الفاصله بين الـ70م ومناطق العمارات.

وشدد رئيس الجهاز الشروق، بضرورة بدفع أعمال الطرق بالجزيرة ورفع المخلفات وتجهيزها للزراعة وتكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع وكذا أعمال الرعاية المكثفة للمسطحات الخضراء والتعامل بكل حسم مع المخالفات.



وعلى هامش الجولة، التقى المهندس على سعد، بالسكان واستمع لشكواهم من وجود تلفيات بالأرصفة وتغيير بعض أغطية مطابق الصرف المتهالك.

ووجه رئيس الجهاز المختصين، بسرعة الاستجابة وإنهاء الشكوى، مُشيرًا إلى أنه جار إسناد مشروع إعادة الشىء لأصله للطرق وفور الإسناد وتسليم الموقع سيتم تلافى الملاحظات، مؤكدًا استمرار سعى الجهاز فى تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

شارك في الجولة المهندس محمد عزازى نائب رئيس الجهاز للتنمية، المهندس أحمد مكى نائب رئيس الجهاز للزراعة والتجميل، المهندس نبيل جريدة مدير عام الزراعة، المهندس مصباح متولى مدير المرافق والتشغيل والصيانة، المهندس جمال يوسف مدير صيانة الإنارة وتنفيذ مشروعات الكهرباء، عطية السيد مدير إدارة الأمن، محمد صلاح مدير التنمية والبيئة، المهندس حمدى شحاتة مدير أحياء ونظافة شرق، وعددً من مسئولى شركات الصيانة ذات الصلة.