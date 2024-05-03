الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس جهاز مدينة العبور يتفقد شوارع وأحياء المدينة.. ويوجه بالتواصل الدائم مع المواطنين

جولة ميدانية
جولة ميدانية

تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، الحالة العامة لشوارع وأحياء المدينة، من خلال جولة ميدانية موسعة رافقه خلالها المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز، ومديرو إدارات التنمية والنظافة بالجهاز، للوقوف على المشكلات التي يعاني منها بعض السكان، والعمل على حلها بشكل جذري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع.

وأكد رئيس الجهاز الاهتمام بالمتابعة الميدانية المستمرة، لتقييم مستوى الخدمات بهدف تحسينها والاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال الوقوف على حالة الانضباط والنظافة وإزالة الإشغالات بأحياء المدينة.

فحص معدات وحاويات القمامة لشركة النظافة الجديدة بالحي السابع 

ووجه المهندس أحمد رشاد، خلال جولته الميدانية شركات النظافة بتكثيف أعمال النظافة الدورية وزيادة عدد الورديات والعمالة، وزيادة حملات رفع الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة.

txt

الإسكان: جارٍ تنفيذ محور الخارجة / سوهاج بطول 142 كم " بالوادى الجديد

 كما وجه رئيس الجهاز رؤساء الأحياء بضرورة التواجد والتواصل الدائم مع المواطنين وقاطني المدينة، للاستماع إلى شكاواهم وحلها بصورة سريعة، وتحسين مستوى الخدمات وعلى رأسها تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة أولًا بأول، حفاظا على الواجهة الحضارية للمدينة .

وفي السياق نفسه، صرح المهندس أحمد رشاد، بأنه تم تشكيل لجنة تحت إشراف إدارتي التنمية والنظافة، لفحص واصطفاف المعدات وحاويات القمامة  لشركة النظافة بالحي السابع من قبل أعضاء اللجنة، وتم مراجعة المستندات الخاصة بالمعدات، وذلك في إطار ضرورة الاهتمام بمعدلات النظافة لبيئة صحية أفضل للسكان وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة العبور.

وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة من الجهاز وتلبية لمتطلبات سكان المدينة، حيث سبق طرح مناقصات بين كبرى الشركات المتخصصة في المجالات البيئية، نظرًا لانتهاء التعاقد مع بعض شركات النظافة القائمة على نظافة الأحياء، تم استبدالها بشركات نظافة فئة أ للنهوض بمستوى النظافة العامة لمدينة العبور، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بها.

txt

بالخطوات والرابط.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2024

 وأوصت اللجنة بالسماح للشركة باستلام الموقع وبدء العمل فورا ومقرر لها العمل على تجميع القمامة بالحي السابع، علمًا بأنه تم تنفيذ اصطفاف للمعدات المستخدمة من قبل الشركة والتي تشمل قلابات ولوادر ومكابس لتفريغ الصناديق بخلاف حاويات تجميع القمامة والعمالة اليدوية وسيارات تحركات مشرفين المواقع. 

جهاز مدينة العبور جولة ميدانية حاويات القمامة شكاوى المواطنين شركات النظافة

الأكثر قراءة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين في "خلية الإسماعيلية"

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 210 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح ومناطق متفرقة من غزة

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل