الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد سير العمل بوحدات "سكن لكل المصريين"

جانب من تفقد سير
جانب من تفقد سير العمل بوحدات سكن لكل المصريين

تفقد المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استكمال أعمال تنفيذ 98 عمارة بمساحة 90 مترًا للوحدة بالحي 20، واستكمال أعمال تنفيذ 178 عمارة بالحي 21 بمساحة 90 مترًا للوحدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك في ضوء الاهتمام بالمشروعات القومية بالمدينة وتوفير الخدمات.

وأكد المهندس علاء محمد منيع، على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال سرعة الانتهاء من التنفيذ طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه، وبالجودة المطلوبة، وذلك لإنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

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متابعة أعمال إنشاء مدرسة النيل

كما تابع المهندس علاء منيع أعمال إنشاء مدرسة النيل المصرية الدولية سعة 52 فصلًا للمراحل التعليمية المختلفة، بجانب غرف أنشطة، ومعامل، وشئون إدارية، وكذا أعمال الحضانة المرفقة بالمدرسة والسور، بجانب 3 ملاعب، وساري علم، والفناء الخارجي، حيث تبلغ مساحة الموقع العام 18900 متر مسطح.

وتقع المدرسة فى منطقة الخدمات فى الطريق الفاصل بين الحي الخامس والحي السادس أمام المجاورة 50، فى إطار زيادة المبانى الخدمية والتعليمية لخدمة أهالي المدينة.

العاشر من رمضان علاء محمد منيع سكن لكل المصريين مدرسة النيل المصرية الحضانة

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