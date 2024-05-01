الأربعاء 01 مايو 2024
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مصر

آخر تطورات إنشاء 600 وحدة ضمن "الإسكان المتميز" بمدينة رشيد الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار الانتهاء من تنفيذ 600 وحدة سكنية (25 عمارة + أعمال تنسيق الموقع العام)، بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، بالمرحلة العاجلة، بمدينة رشيد الجديدة، إضافة إلى تنفيذ 96 وحدة سكنية (4 عمارات)، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور متوسطى الدخل بالمدينة.

نسبة إنجاز المرافق في رشيد الجديدة

وأوضح وزير الإسكان، أن مدينة رشيد الجديدة، تقع في موقع متميز يمتد من بداية مصب فرع النيل برشيد، وتمتد غربًا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، وتتمتع المدينة بواجهتها الشاطئية بطول 10كم تقريبًا، وتبعد عن الطريق الدولي الساحلي حوالي 5 كم، وقد صدر بإنشائها القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2019 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار المهندس أيمن محمد عبدالتواب، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، إلى تقدم نسبة إنجاز أعمال المرافق والشبكات والطرق للمرحلة العاجلة للمدينة، موضحا أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من جامعة رشيد الخاصة، وجار استخراج التراخيص لتنفيذ 3 مدارس خاصة، وتم تسليم الأرض المخصصة لإنشاء حضانة.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدة سكنية مدينة رشيد الجديدة سكن لكل المصريين متوسطى الدخل بالمدينة فرع النيل

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