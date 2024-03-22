"حياة كريمة" وتصنيع محلى.. "الإنتاج الحربى" تستعرض إنجازتها خلال الفترة الماضية

لطالما كانت وزارة الإنتاج الحربي ركيزةً أساسيةً للتصنيع العسكري بمصر وذراعًا رئيسية من أذرع الصناعة في مصر، وخلال الفترة الماضية نجحت الوزارة بجهود أبنائها في تحقيق العديد من الإنجازات الإستثنائية التي أسهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام في كلا المجالين المدني والعسكري، ويسعى القائمون على الوزارة تحت قيادة المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي للحفاظ على تحقيق الوزارة المزيد من الإنجازات بما يسهم في تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة، وكذا تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

خارطة طريق تعكس توجيهات قيادة سياسية رشيدة

فقد تحقق العديد من الإنجازات فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية التي مثلت خارطة طريق تعكس توجيهات قيادة سياسية رشيدة تدعم الإنتاج الحربي ودوره في الصناعة الوطنية وتستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بكياناته التابعة، ومن هذه الإنجازات التي حققتها وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية على سبيل المثال لا الحصر الإنتهاء خلال عام 2023 من تنفيذ عدد (7) مشروعات حربية مثل: توريد وتركيب (2) فرن حث بطاقة (6) أطنان لمسبك المحركات بشركة حلوان للمسبوكات، وتطوير خطوط إنتاج رش الهواء المضغوط بشركة أبي قير للصناعات الهندسية، ورفع كفاءة مصنع اليورويا فورمالدهيد بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وتطوير خطوط إنتاج الذخائر الثقيلة بشركة حلوان للصناعات الهندسية من خلال تدبير مكبس هيدروليكى (1000) طن لكبس الحلقة وتأهيل مكبس (250) طن رأسي، وتطوير وحدة إنتاج الصلب بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية عبر رفع كفاءة ماكينة الصب المستمر، وتطوير معدات القطع للصلب المدرع بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات بتدبير (4) ماكينات قطع بالليزر، كما تم تطوير خطوط إنتاج الأسلحة بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة من خلال إضافة (8) ماكينات CNC خمسة محاور و(2) ماكينة متعددة المحاور قطر 52 مم وماكينة خراطة CNC متعددة المحاور.

إقرار عدد من البحوث التي تستهدف تطوير التكنولوجيات

وتم خلال العام الماضي إقرار عدد من البحوث التي تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة في الإنتاج على رأسها بحث تصميم وتنفيذ ناقلة ذخيرة للهاوتزر 155مم أ5 على المركبة إم 548 وتعديل شدة الهاوترز لصالح إدارة المدفعية، وتطوير منظومة القاذف 107 مم، وتجهيز المركبة المدرعة سينا 200 بالبرج الثلاثي وإنتاج العينة الأولية للراجمة (رعد - 200) وتطوير وإنتاج اللوت الصفري لتجهيزة عربة التطهير ARS-2 وتصميم وإنتاج قذيفة الأعماق الصاروخية عيار 375 مم دولفين.

معارض التسليح الدولية

وجرى الحرص على الاشتراك في معارض التسليح الدولية للاطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية واستعراض وتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربي بهذه المعارض لفتح أسواق للتصدير، ومن أوجه ذلك مشاركة المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي بمعرض الدفاع العالمي بالسعودية خلال شهر فبراير 2024 وكذا مشاركة السيد الوزير خلال عام 2023 بمعرض IDEX بالإمارات ومعرض ADEX بكوريا الجنوبية.

ويعد من أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربي في المجال العسكري المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في نسخته الثالثة "EDEX 2023" الذي أقيم بشهر ديسمبر الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعلى مدار أيام المعرض الأربعة شاركت وزارة الإنتاج الحربي بجناح يضم العديد من المنتجات المتميزة والفريدة، وشهد المعرض نشاطًا ملحوظًا للسيد وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث حرص على استقبال العديد من الوفود وعقد العديد من اللقاءات للتباحث حول موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تفقد أجنحة عدد من الشركات المشاركة بالمعرض وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بهدف التعاون المشترك وتبادل الخبرات، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية واتفاقية تعاون مع شركة "فيكتور" الروسية، وذلك في إطار الحرص على التعاون مع الشركات والمؤسسات الصديقة والشقيقة لتبادل الخبرات وتحقيق شراكات إستراتيجية ذات مردود إيجابي.

أبرز المنتجات التي تمت المشاركة بها في معرض "EDEX 2023" راجمة الصواريخ

وكان من أبرز المنتجات التي تم المشاركة بها في معرض "EDEX 2023" راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير "رعد 200" وهي أحدث المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربي وتم عرضها لأول مرة خلال المعرض وقد تم تصميمها وتصنيعها بعقول وأيد مصرية داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي، وجاءت نتيجة تضافر جهود أكثر من جهة تابعة من شركات ووحدات الإنتاج الحربي لتصميمها وتنفيذها، كما تمت المشاركة بالمعرض بنسخة مطورة من المركبة المدرعة "سينا 200" إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات النمطية لشركات الإنتاج الحربي من أهمها "الصلب المدرع" والذى يعد أساس صناعة المركبات المدرعة وتم توطين صناعته بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال إنتاج الصلب، إلى جانب عرض عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية النمطية التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بتصنيعها وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع.

وخلال الفترة الماضية حرصت وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة بمنتجاتها المدنية في العديد من المعارض المحلية والدولية فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي للشركات التابعة بتسخير إمكانياتها لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي، وذلك من خلال المشاركة الفعالة فى المؤتمرات والمعارض الداخلية والخارجية منها (معرض صناعات السلع المغذية والوسيطة، البيت ماركت، أم العروسة)، وفي إطار سعي الوزارة إلى تلبية احتياجات كل المؤسسات الوطنية والعاملين بها من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات التابعة وإقامة معارض تضم هذه المنتجات داخل الوزارات والهيئات والنقابات وغيرها من المؤسسات الوطنية المختلفة تم تنظيم العديد من المعارض داخل جهات وطنية متنوعة مثل شركة بتروجيت ووزارة الموارد المائية والري.

تنفيذ العديد من المشروعات القومية

وعلى مدار السنوات الماضية شاركت وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها ووحداتها التابعة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لدعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وذلك بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالجهات التابعة للوزارة، ومن هذه المشروعات إنتاج وسائل نقل صديقة للبيئة، حيث تم الانتهاء من تصنيع وتجميع عدد (100) شاسيه وتسليمهم لشركة MCV في إطار مشروع إنتاج الأتوبيس الترددى بالتعاون مع شركة MCV لصالح وزارة النقل، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، حيث تم تحويل عدد (377) أتوبيسًا تابعًا لهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي من إجمالى عدد (2265) أتوبيسًا، كما تم إنتاج وتوريد عدد (110) أتوبيسات كهربائية لصالح محافظتيّ القاهرة والإسكندرية وهي أتوبيسات أنتجت تحت اسم (SETIBUS) بالتعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة صناعة وسائل النقل "MCV" بهدف تصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة لتحفيز الاقتصاد الأخضر.

شاركت وزارة الإنتاج الحربي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

كما شاركت وزارة الإنتاج الحربي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ عدد (938) مشروعًا، وقد تم الانتهاء من عدد من هذه المشروعات بنسبـة تنفيـــذ تصل إلى 100% وجار الانتهاء من تنفيذ باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة، منها مشروعات لتطوير محطات وشبكات الصرف الصحي، وإنشاء/تطوير محطات وشبكات مياه الشرب، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، إضافةً إلى مشروعات توفير معدات مراكز تجميع الألبان، وتوفير الأجهزة المنزلية للسكن البديل، وتأثيث وتجهيز مجمعات خدمات حكومية، وتأهيل وتبطين الترع، وتطوير أسواق ومواقف ووحدات إطفاء، وإنشاء/تطوير وتوريد أجهزة ومعدات لوحدات بيطرية).

ولوزارة الإنتاج الحربي باع طويل في مجال إنشاء مصانع تدوير المخلفات، ويعد من أبرز المشروعات التي تشارك في تنفيذها الوزارة في الوقت الحالي هي محطة توليد الكهرباء من المخلفات بأبو رواش ففي أبريل 2023 تم توقيع عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة من نوعها في مصر لتحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف Renergy Group Partners الذي يضم الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركتيّ "جرين تك" و"أوك" القابضة، ويعد هذا المشروع خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وبالفعل تم استلام أرض الموقع، حيث ستتم معالجة وحرق (1200) طن يوميًا من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات/ساعة يتم ضخها علي شبكة الجهد المتوسط الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة، وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف.

وفي إطار خطة الدولة لإنشاء البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات والخاصة بمصانع تدوير المخلفات لإنتاج السماد والوقود البديل (RDF) بمشاركة وزارات (البيئة - التنمية المحلية - التخطيط) تم الانتهاء من إقامة عدد (4) مصانع جديدة لتدوير المخلفات، كما تم رفع كفاءة عدد (6) خطوط لتدوير المخلفات وعدد (4) محطات فرز أولى بالمحافظات المختلفة وتم الانتهاء من تصميم خطيّ تدوير المخلفات (مصرى) "مستقبل 1 بطاقة 20 طن/ساعة ومستقبل 2 بطاقة 40 طن/ساعة".

أيضًا في ظل التعاون بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والتنمية المحلية لإنشاء مصانع تدوير مخلفات جديدة؛ تم في إطار المرحلة الأولي تسليم مصنع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل بطاقة 20 طن/الساعة، وفي إطار المرحلة الثانية تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة محطات فرز أولى بمحافظة جنوب سيناء في الطور وأبورديس ورأس سدر.

ومؤخرًا وتحديدًا في شهر فبراير 2024 شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع عقد تصنيع مشترك بين إحدي الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وهي شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع ٣٦٠ الحربي) وشركة "ميزوها" اليابانية المحدودة لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة ۱٦ لتر/ يوميًا مياه صالحة للشرب، حيث تقوم فكرة عمل الجهاز على نظرية تكثيف الرطوبة من الهواء الجوي ومعالجتها لتكون صالحة للشرب، فهذا الجهاز يأتي إنتاجه في ظل جهود حثيثة بُذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام مرّ خلالها الجهاز بعدد من مراحل التطوير، ووصلت نسبة المكون المحلي به إلى أكثر من 70%، حيث تم تصنيع عينة من الجهاز بمصنع ٣٦٠ الحربى تحت إشراف الفريق الفني من شركة ميزوها اليابانية، وتمت تجربة واختبار الجهاز فى الأجواء المصرية المختلفة، وأثبتت النتائج صلاحية العمل في الأجواء المصرية ومطابقة المياه المنتجة من الجهاز للمواصفات القياسية المصرية للشرب طبقًا للنتائج التى صدرت من المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.

من ناحية أخرى تعمل وزارة الإنتاج الحربي على الاستمرار فيما تقوم بتنفيذه من مشروعات خاصة بالتحول الرقمي من خلال شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات ومنها مشروعات ميكنة منظومة بطاقات التموين والحيازة الزراعية والحجر الزراعي ومنظــومة الربط الرقمي لمحطات تموين السيارات بالغازالطبيعي، كما تشارك بميكنة منظومة تجميع الألبان ومنظومة النظام المصرفي الأساسي ومنظومة الدفع الإلكتروني لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة.

وتعد أحدث الشركات التابعة التي تم إنشاؤها هي "شركـــة الإنتــاج الحربى للصيانة والتوريدات والحلــول المتكاملة" وذلك في ضوء القرار الوزارى رقم (20) لسنة 2023 لتكون منوطة بإحداث طفرة نوعية فى رفع كفاءة الحالة الفنية وأعمال الصيانة وكذا التركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج بمصانع وشركات الإنتاج الحربي وكذا لصالح الغير، واستطاعت الشركة رغم حداثة عهدها أن تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات المهمة.

ارتفاع بمؤشرات الأداء

وعلى مدار السنوات الماضية واصلت وزارة الإنتاج الحربي تحقيق ارتفاع بمؤشرات الأداء فعلى سبيل المثال بلغ إجمالي الإيرادات في عام (2022/2023) مبلغ (30.5) مليار جنيه، بينما بلغت في عام (2021/2022) مبلغ 26.7 مليار جنيه، فيما بلغت إيرادات النشاط في عام (2020/2021) مبلغ 20.1 مليار جنيه، بينما كانت مبلغ 15.7 مليار جنيه في عام (2019/2020)، مقابل 13.18 مليار جنيه إيرادات نشاط خلال عام (2018/2019)، أما في عام (2017/2018) فبلغت 11.618 مليار جنيه، وبلغ إجمالي إيرادات نشاط في عام (2016/2017) 8.9 مليار جنيه، وقد كانت في العام الذي سبقه 6.3 مليار جنيه.

ومنذ الأيام الأولى لتولي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى الحقيبة الوزارية للإنتاج الحربى، لمس الجميع أن سياسة العمل الرئيسية لدى الوزير هى التواجد الفعلى بين العاملين فى الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي سواء عن طريق قيامه بالزيارات المُخططة أو المفاجئة لهذه الجهات التابعة وذلك بهدف الاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بها، وذلك فى إطار إيمانه بأهمية الصناعة الوطنية على المستويين العسكري والمدني وضرورة العمل على تطويرها بشكل دائم خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التى يمر بها العالم حاليًا، كما تعكس هذه الزيارات اهتمام الوزير "محمد صلاح" على التواجد بين العاملين بالجهات التابعة للتعرّف عن قرب على مقترحاتهم ومطالبهم والعمل على دراستها وتحقيق الجيد منها.

حرصت الوزارة بالتوازي على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب

وبخلاف النجاحات التي حققتها وزارة الإنتاج الحربي على المستوى الصناعي فقد حرصت الوزارة بالتوازي على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعاملين بها سواء من كوادر العمالة الفنية أو عناصر الإدارة، ومن أوجه ذلك ما تم تنفيذه في عام 2023 لتطوير الموارد البشرية وضمان حقوق المرأة العاملة وتقديم خدمات عديدة للعاملين بالوزارة وترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث تم تمكين عدد (247) امرأة لشغل مناصب قيادية بالوزارة والهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة، إضافةً إلى تمكين عدد (87) عاملًا صفًا ثانيًا لتولي الوظائف القيادية.

ولرفع كفاءة وتعزيز قدرات العاملين بالإنتاج الحربي يتم كل عام تنفيذ خطة لتدريب كوادر الإنتاج الحربي، والتي يتم تنفيذها من خلال قطاع التدريب التابع للوزارة والذي يعد أحد القطاعات الحكومية التابعة للوزارة والتي نجحت في تنفيذ عدة إنجازات بمجالاتٍ عدة.

وقد تم تنفيذ خطة تدريب الكوادر لعام (2022/2023) بنجاح من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية لعدد (4835) متدربًا من العاملين بالإنتاج الحربي في برامج متخصصة بمجالات متنوعة (ندوات توعوية، تأهيل العاملين المرشحين للترقي إلى الوظائف القيادية والتنفيذية)، إلى جانب تأهيل العاملين في مجالات (الأمن والسلامة والصحة المهنية، اللغات، الجودة، الإنتاج، الصيانة، البحوث، التصميم، نظم المعلومات، الإدارة العامة والمالية).

كما تم تنفيذ خطة النصف الأول من العام التدريبي (2023/2024) بنجاح من خلال تدريب عدد (2636) متدربًا من العاملين بالإنتاج الحربي على ذات التخصصات.

الانتقال للعاصمة الإدارية



وفي إطار الإعداد والتجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية تم اختيار وتسكين العاملين المرشحين للعمل بالعاصمة الإدارية وإعداد خطة تدريبية لهم جميعًا بدورات تخصصية مختلفة، وقد تم الانتقال الفعلي بشكل كامل للموظفين للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية خلال شهر يونيو من عام 2023، وفي إطار الاتجاه للتحول الرقمي في العاصمة الإدارية الجديدة ورفع شعار العمل اللا ورقي تمت رقمنة وأرشفة الوثائق والمستندات.

الشكاوى والتنمية البشرية

وفي مجال الموارد البشرية فقد تم الرد على عدد (1021) شكوى بنسبة 100% من الشكاوى الواردة للوزارة في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على التماشي مع سعي الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ومحاصرة أوجه الخلل على مختلف المستويات الإدارية والتغلب عليها من خلال فحص الشكاوى الواردة المختلفة ومعالجتها.

ووزارة الإنتاج الحربي مستمرة خلال الفترة المقبلة في مساعيها لتحقيق المزيد من الإنجازات بالاستمرار في التركيز على خطة التطوير المستدام لعناصرها المادية والبشرية وزيادة دور البحوث الفنية والتعاون مع الشركات العالمية وتطوير خطوط الإنتاج واستحداث منتجات جديدة ودعم توجه الدولة نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.