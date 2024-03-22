شركات "الإنتاج الحربى" تكرم الأمهات المثاليات بمناسبة الاحتفال بعيد الأم

كرمت شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي، عددًا من الأمهات المثاليات بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لرؤساء جميع الشركات والوحدات التابعة بالعمل دومًا على رفع الروح المعنوية للعاملين والعاملات.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المهندس محمد فاروق العشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربى)، إحدى الشركات التابعة للوزارة، نظم احتفالية لعدد من الأمهات المثاليات على مستوى الشركة.

وأوضح بكر أن رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية حرص خلال الاحتفالية على توجيه الشكر لكل العاملات بالشركة، وذلك لحرصهن على أداء دورهن بالعمل بكل كفاءة وإخلاص، هذا إلى جانب قيامهن بدورهن كأمهات والمتمثل في تقديم جيل يرتقي ببلده ويدفعه للأمام.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه فى نهاية الاحتفالية حرص "العشماوى" على تسليم الأمهات المثاليات بالشركة شهادات تقدير.

وفى سياق متصل، نظم المهندس ماجد محمد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى)، على تنظيم احتفالية خاصة للسيدات العاملات بالمصنع لتقديم الشكر لهن على كل ما يقدمن من تفان وإخلاص بالمصنع من خلال عملهن.

وكرم جمال الدين ثلاث سيدات كأمهات مثاليات عن المصنع ممن كان لهن دور كبير فى أداء عملهن بإخلاص وتفان هذا إلي جانب دورهن في إدارة شئون منازلهن وتربية أبنائهن.

كما حرص المهندس عزت محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع ٩٩٩ الحربي)، على تكريم السيدة إيمان محمود عبدالنبى كأم مثالية عن الشركة، تقديرًا لدورها في العمل وإنجاز كل المهام الموكلة إليها بدقة.