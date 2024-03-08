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مصر

"تأثير المتغيرات الدولية على الأمن القومى".. ندوة تثقيفية بمنشآت "الانتاج الحربى"

ندوة تثقيفية بمنشآت
ندوة تثقيفية بمنشآت "الانتاج الحربي

نظم المعهد الفني للصناعات المتطورة، أحد الكيانات التدريبية والتعليمية التابعة للإنتاج الحربي، ندوة تثقيفية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان "المتغيرات الدولية وتأثيرها على الأمن القومي المصري"، في إطار استكمال الدور التوعوي لطلاب المنشآت التعليمية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وصرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر؛ بأن الهدف من الندوة هو توعية الطلاب حول أهمية الوعي بالأمن القومي المصري، وتوضيح تأثير الأحداث الجارية على الوضع الداخلي بمصر، وإبراز الدور الوطني للمؤسسات التعليمية لما له من أهمية في مواجهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة، وكذا دور الشباب في الحفاظ علي الأمن القومي المصري.

 تطبيق نظم الجودة في العملية التعليمية والتدريبية

على صعيد آخر، وفي ضوء تطبيق نظم الجودة في العملية التعليمية والتدريبية، صرح "بكر" بأن قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي أجتاز مراجعة شركة DAS المانحة لشهادات الجودة ISO لإعادة منح شهادة المواصفة الدولية ISO 9001/2015 لإدارة نظم الجودة لمدة ثلاث سنوات، وتم مد صلاحية شهادة المواصفة الدولية ISO 45001/2018 لنظام السلامة والصحة المهنية و ISO 14001/2015 لنظام حماية البيئة، لافتًا إلى أنه تم إجراء مراجعة خارجية من قبل شركة DAS على قطاع التدريب بجميع محاوره الإدارية والمعامل والمدارس التكنولوجية التطبيقية بمدينة السلام وحلوان والمعهد الفني للصناعات المتطورة ومركز التدريب القيادي والتخصصي وتم اجتياز المراجعة بنجاح.

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وأوضح أن شركة DAS قد أشادت بالتطور الملحوظ لقطاع التدريب خلال الفترة الماضية في مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث تم تحديث جميع المعامل والبنية التحتية للقطاع، مؤكدًا أن قطاع التدريب يتبع نهج وزارة الإنتاج الحربي في استغلال إمكانيته المادية والبشرية لخدمة المجتمع المدني.

المعهد الفني للصناعات رعايه الطلاب الأمن القومي المصري المتغيرات الدوليه الانتاج الحربى

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