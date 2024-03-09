السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الإنتاج الحربى" تنظم ندوة حول "ريادة الأعمال" لطلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن أنه تم تنظيم ندوة توعوية لعدد من طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة الإنتاج الحربي بوجوب تشجيع طلاب الأكاديمية على الانخراط بمختلف الأنشطة التثقيفية بما يُثقل مهاراتهم.

وصرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن موضوع الندوة تمحور حول "ريادة الأعمال"، حيث تم استعراض مفهوم وأهمية ريادة الأعمال واستراتيجياتها وكيفية وضع الخطط الخاصة بها، كما تم استعراض نماذج لرائد العمل الجيد وتحديات ريادة الأعمال في العصر الحديث.

لافتًا إلى أنه تم تنظيم الندوة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفًا أنه حاضر بالندوة الأستاذة الدكتورة منال الوكيل رئيس قسم الإدارة بمعهد الجزيرة العالي.

إكساب طلاب الأكاديمية فكر ريادة الأعمال للمساهمة في الخروج بابتكارات جديدة 

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"تأثير المتغيرات الدولية على الأمن القومى".. ندوة تثقيفية بمنشآت "الانتاج الحربى"

كما أكد الدكتور فوزي إبراهيم عبدالغني، عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، على أن الأكاديمية تستهدف المساهمة في تخريج مهندسين أكفاء ومؤهلين لسوق العمل في المجالات الهندسية الحديثة، مضيفًا أنه يتم الحرص على إكساب طلاب الأكاديمية فكر ريادة الأعمال للمساهمة في الخروج بابتكارات جديدة أو وضع حلول لمواجهة مختلف التحديات

كما شدد على أن الأكاديمية تضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الذين لا يألون جهدًا في مشاركة خبراتهم ومعارفهم ونقلها إلى الطلاب، وذلك إيمانًا منهم بأهمية إعداد خريج متميز ومؤهل للالتحاق بسوق العمل فور تخرجه.

كان المعهد الفني للصناعات المتطورة، أحد الكيانات التدريبية والتعليمية التابعة للإنتاج الحربي، قد عقد ندوة تثقيفية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان "المتغيرات الدولية وتأثيرها على الأمن القومي المصري"، في إطار استكمال الدور التوعوي لطلاب المنشآت التعليمية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وزارة الانتاج الحربي الأكاديمية المصرية للهندسة الأنشطة التثقيفية ريادة الأعمال رائد العمل الجيد

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