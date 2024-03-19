الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس "360 الحربي": ملتزمون بالتوقيتات المحددة لإنهاء المشروعات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) المهندس محمد أيمن عبد الحميد، الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها للنهوض بالشركة والحفاظ على مكانتها كواحدة من الصروح الصناعية المهمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والرائدة في إنتاج الأجهـزة المنزليـة بالشرق الأوسط.


جاء ذلك خلال اجتماع رئيس شركة "مصنع ٣٦٠ الحربي" مع عدد من العاملين بالشركة يمثلون قطاعاتها المختلفة وذلك بحضور قيادات الشركة.


وقال المهندس محمد أيمن عبد الحميد، إن الجميع مسؤولون عن نجاح الشركة في تحقيق مساعيها، مشددًا على ضرورة بذل أقصى جهد ممكن لإعلاء اسم الشركة خاصةً في ضوء دعم وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين وحرصه على تعزيز كافة الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تذليل أية عقبات قد تطرأ على العملية الإنتاجية.

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وصرّح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وإشراكهم في عملية صُنع القرار والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع.
وأشار بكر إلى أن هذا اللقاء هو الأول الذي يجمع بين رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية والعاملين بعد توليه هذا المنصب.

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واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية خلال اللقاء ملخص الموازنة التخطيطية وأهداف الشركة للفترة المقبلة وخطة العام المالي المستهدفة، الإنتاجية.


وأشار إلى الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وما تم عقده خلال الفترة الماضية من شراكات تعاونية جديدة مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن، ومنها توقيع عقد تصنيع مشترك مع شركة "ميزوها" اليابانية لإنتاج جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 16 لتر مياه صالحة للشرب / يوميًا وكذا توقيع عقد شراكة مع شركة "تريديكس" لإنتاج الأجهزة الكهربائية الصغيرة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها.


كما حرص رئيس مجلس إدارة الشركة، على الاستماع لمطالب العاملين واستفساراتهم ومقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية، وتم الرد على هذه الاستفسارات والتوجيه بدراسة مطالب ومقترحات العاملين بواسطة المختصين.

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