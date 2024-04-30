مدبولى يستقبل رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، دينيس بيتشيروفيتش، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك، والوفد المرافق له.

ومن المرتقب أن يبحث الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك، سبل دعم العلاقات بين البلدين، والأوضاع الإقليمية المحيطة.

وقبل ساعات قليلة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات مُوسّعة تناولت مناقشة عدد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات من الجانب المصري كل من: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

فيما حضر من الجانب البيلاروسي، أليكس بوجدانوف، وزير قواعد مكافحة الاحتكار والتجارة، وسيرجي ترينتييف، سفير بيلاروسيا لدى القاهرة، وعدد من مسئولي وزارات التجارة والصناعة والزراعة والخارجية وممثلي أبرز الشركات البيلاروسية العاملة في الجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة والصناعات الغذائية والقطاع السياحي ورؤساء منظمات الأعمال والتجارة البيلاروسية.