الخميس 02 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

بالخطوات والرابط.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2024

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

ينشر الدستور رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي حيث تعد من الموضوعات التى يتزايد البحث عنها عبر محركات الإنترنت خلال الأيام الماضية.

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الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الامر.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

1 - الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمى لصندوق التمويل العقاري 

2 - الضغط على أيقونة استعلام عن وحدات سكنية.

3 - اختيار المشروع السكنى والمحافظة التبعي لها.

4 - إدخال كافة البيانات لطلب تخصيص وحدة سكنية بدقة.

5 - اضغط على كلمة استعلام لعرض نتيجة الطلب.

6 - تظهر نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرفض أو القبول.

 

الأرقام الساخنة للاستعلام عن شقق الاسكان الإجتماعى 2024

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي عدة أرقام ساخنة للرد على كافة الاستفسارات من قبل المتقدمين بحجز الوحدات السكنية، من خلال الاتصال على الرقم 1188 أو 5777 من أى تليفون محمول، أو الاتصال برقم 090071117 من أى خط أرضي.

 

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024


1 - يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية المصرية.

2 - يجب أن يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 21 عامًا.

3 - يجب ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 50 عامًا.

4 - يجب عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية.

5 - يجب أن يلتزم المتقدم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

6 - يجب أن يكون الراغب فى الحصول على وحدة سكنية من محدودي الدخل.

وأشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال منشور لها على موقعها الالكتروني إلى أنه سوف يتم فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 الخاص بالإعلان 18 خلال شهر أبريل الجاري التي تتراوح مساحتها من 75 إلى 90 مترًا، ويتم تسليمها كاملة التشطيب.

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