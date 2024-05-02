الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"الإسكان" تتابع تنفيذ 10 آلاف وحدة بـ"العمارة الخضراء" في حدائق العاصمة

ممثلي وحدة الدعم
ممثلي وحدة الدعم بالاسكان بحدائق العاصمة

استقبل المهندس عمار مندور،  رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، والمهندس محمود عبدالله، نائب رئيس الجهاز، ممثلي وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر صديق للبيئة وفقًا لتوجيهات الدولة.  

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تنفيذ 10 آلاف وحدة بالعمارة الخضراء 

وأعلن المهندس عمار مندور، أن نصيب مدينة حدائق العاصمة من تنفيذ مشروع العمارة الخضراء يصل إلى نحو 10 آلاف وحدة إسكان اجتماعي أخضر المسمى “بالعمارة الخضراء صديقة البيئة”، بالمدينة وذلك لمحدودي الدخل ضمن الإعلان الرابع عشر سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل. 

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز حدائق العاصمة، إن مشروع العمارة الخضراء صديقة للبيئة  بمشروع المبادرة الرئاسية الإسكان الاجتماعي، يتم تنفيذه بـ4 مدن جديدة منها: حدائق العاصمة، العبورة الجديدة، العاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، وذلك بقيمة إجمالية موزعة على المدن لتنفيذ 25000 وحدة سكينة صديقة للبيئة وفقًا لتوجيهات الدولة ومواكبة التغيرات المناخية.  

وحدة الدعم الاسكان يتابعون حدائق العاصمة

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