الإثنين 29 أبريل 2024
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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة السادات يُتابع حملات التصدى لمخالفات البناء دون ترخيص (صور)

مخالفة البناء بمدينة
مخالفة البناء بمدينة السادات

صرح المهندس ياسر عبدالحليم حسن رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم رصد مخالفة بناء على أملاك الدولة بالحى المتميز، خلال مرور إدارتى الأمن والأحياء على المناطق السكنية.

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وقف أعمال البناء المخالفة والتحفظ على المعدات

أشار المهندس ياسر عبدالحليم، إلي أنه لاحظ قيام مالك القطعة 246 الشريط المميز السكنية السابعة بالشروع فى بناء السطوح متجاوز النسبة البنائيه للروف مخالفًا شروط التراخيص تم على الفور إيقاف الأعمال، ومنع العمال من تشوين الطوب أعلي السطوح والتحفظ على المعدات وتم اتخاذ الإجراءت القانونية.

استعداد لاستقبال عيد القيامة المجيد 

شدد المهندس ياسر عبدالحليم حسن رئيس جهاز مدينة السادات، على تكثيف أعمال النظافة بمحيط كنيسة السيدة العذراء مريم، استعدادًا لاستقبال احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد.  

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